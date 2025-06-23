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Индексная книга (каталог) CNews*
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Орлова Елена


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Flowwow сменил поставщика кадрового ЭДО на сервис HRlink 1
26.09.2017 WebMoney разработала решение для оплаты в ресторанах 1
18.12.2014 PayU начал прием платежей через систему ДБО QBank «Связного Банка» 1
20.11.2014 Россия: объем рынка e-commerce к 2016 г. превысит 1 трлн руб. 1
22.08.2014 PayU предложил новый способ оплаты интернет-покупок 1
20.12.2013 Более 50% интернет-пользователей никогда не совершали покупки онлайн 1
14.08.2013 PayU выявила самые популярные сайты среди мошенников 1
15.07.2013 81% интернет-пользователей оплачивают покупки картами 1
18.06.2013 Платежным партнером системы онлайн-бронирования Nemo стал PayU 1
31.05.2013 PayU получила лицензию НКО от «Банка России» 1
12.02.2013 Интернет-магазин МВО расширил список способов оплаты своих товаров с помощью PayU 1
25.12.2012 PayU подвел итоги первого года работы на российском рынке 1
23.11.2012 PayU предложил управляющим компаниям новый сервис по приему платежей 1
14.08.2012 PayU подключил «Бутик.ру» ко всем популярным системам онлайн-платежей 1
22.07.2012 Платежный интегратор PayU подключил новые каналы оплаты для партнеров 1
20.07.2012 Партнеры PayU смогут принимать платежи через мобильный телефон и интернет-банк 1
15.06.2012 Royal Bank of Scotland разрешил клиентам снимать наличные в банкоматах без карт 1
09.11.2010 Tupperware в России внедрила систему защиты персональных данных с помощью Leta IT-company 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Орлова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

PayU - ПэйЮ 38 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8945 4
МегаФон 9349 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13333 4
Webmoney - Вебмани.Ру 544 3
Leta Group - Лета Групп 278 1
iZettle 3 1
Сбер - InSales - Инсейлс 54 1
K2 - К2РУ - SourceCode 110 1
iiko - айко 51 1
Leta IT-company 134 1
Visa International 1955 5
Альфа-Банк 1802 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 4
Связной ГК 1375 2
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 2
Евросеть 1412 1
Связной Банк 104 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 1
Винзавод - Центр современного искусства 11 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Tupperware - Тапервэр 6 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии 49 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4995 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12454 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5181 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 6
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5404 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4317 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8672 4
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1197 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1569 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28343 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16307 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2225 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1071 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1577 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 911 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1254 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5387 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1809 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8130 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 425 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11635 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1051 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3005 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24981 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11550 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4784 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1679 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13032 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 346 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5980 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 705 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1163 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2391 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3223 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1346 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3832 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 363 1
MasterCard Maestro 156 4
Visa Electron 63 4
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 130 3
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7186 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 854 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 604 1
JavaScript - JS - язык программирования 1237 1
Webmoney Transfer 154 1
Electron - фреймворк 80 1
Гольцман Антон 9 1
Григоренко Руслан 1 1
Свительский Владимир 1 1
Ташкер Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4095 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1620 1
Европа 24415 1
Великобритания - Шотландия 340 1
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Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 626 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6609 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 35 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2713 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 121 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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