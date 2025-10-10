Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Корус Консалтинг» расширяет линейку продуктов по управлению корпоративной информацией

ГК «Корус Консалтинг» расширил линейку решений по управлению корпоративной информацией под брендом «Авандок», добавив в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) продукты «Авандок» Customer Data Platform и Авандок Loyalty Platform. Об этом CNews сообщили представители «Корус Консалтинг».

ИТ-продукты прошли комплексную проверку, включая анализ технологического стека, юридической чистоты и подтверждения исключительных прав. Они относятся к классу средств обработки больших данных (BigData) и помогают улучшать клиентский сервис и взаимодействие с клиентами.

«Авандок» Customer Data Platform формирует «Золотую запись» клиента — единый профиль, который объединяет данные из различных информационных систем и отражает полную историю взаимодействия с компанией. Решение поддерживает импорт данных из внешних систем и файлов, при этом задавая правила склейки и проверки данных. Встроенные инструменты сегментации и конструктор плановых и триггерных рассылок позволяют выстраивать персонализированное взаимодействие с каждым пользователем.

Решение «Авандок» Loyalty Platform предназначено для управления программами лояльности клиентов. Помимо проведения операций с баллами, ПО интегрируется с внешними системами для сбора данных о начислениях баллов и формирует на их основе единый профиль клиента. Решение помогает создавать отчеты и проводить сегментацию участников программы лояльности для более точного анализа.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Основная функциональность программы включает: формирование политик начисления и списания баллов лояльности, проведение операций с баллами, учет баллов в разрезе индивидуальных номеров программы лояльности, управление статусами лояльности и правилами их присвоения.

«Новые решения в линейке продуктов “Авандок” — это логичное развитие нашей экспертизы в области управления данными. Мы продолжаем развивать направление по управлению корпоративной информацией, предлагая рынку мощные инструменты для работы с Big Data. "Авандок" CDP становится “мозговым центром” по сбору и анализу клиентского опыта, а Loyalty Platform превращает эти данные в конкретные бизнес-результаты — повышение лояльности и рост продаж. Это позволяет нашим клиентам решать комплексные задачи: от идентификации клиента в омниканальной среде до запуска автоматизированных маркетинговых кампаний и управления жизненным циклом клиента», — сказала Елена Орлова, директор по стратегическому развитию департамента клиентских сервисов ГК «Корус Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: как применяются в России low-code платформы

В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

CNews — 25 лет лидерства

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще