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Яндекс.Медиасервисы



18.01.2022 «Яндекс» выплатит ИТ-отрасли 1,5 млрд руб. компенсации за свое монопольное положение 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Яндекс.Медиасервисы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5889 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 238 3
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 576 1
Google LLC 11087 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 339 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 105 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 348 3
ЦИАН - CIAN 107 3
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 17 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 51 3
Zoon.ru 5 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 87 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2047 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9445 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 165 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18378 1
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1353 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80192 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 1518 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10192 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17769 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4326 1
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6703 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2694 1
Яндекс.Поиск - колдунщики 10 3
Яндекс.Маркет 678 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 167 3
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 32 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 37 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 13 3
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 3
Drom.ru 11 3
Apple iOS 6950 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 98 1
Google Analytics 96 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 198 1
Яндекс ID - Я ID 31 1
Yandex Pay 26 1
Стыскин Андрей 9 1
Мельников Максим 29 1
Наймушин Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 125505 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4199 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4000 3
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4662 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1770 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42716 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4761 1
КиноПоиск - портал о кино 165 3
Wikipedia - Википедия 443 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 826 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1232618, в очереди разбора - 862274.
Создано именных указателей - 118165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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