«Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны

«Яндекс» представил принципы равного доступа к обогащенным ответов в своей поисковой выдачи

Компания «Яндекс» сформулировала принципы работы с партнерами в рамках инструмента «обогащенных ответов» - специальных блоков в результатах поисковой выдачи, которые дают ответ пользователю на его запрос в наглядном виде. Принципы были опубликованы в корпоративном блоге компании директором бизнес-группы «Яндекса» по поиску, рекламным и облачным сервисам Андреем Стыскиным.

Главный принцип состоит в том, что партнерские ответы будут создаваться и показываться по общим для всех сервисов правилам. Другой принцип состоит в том, что данных о сервисе должно быть достаточно для того, чтобы обогащенный ответ корректно отображался в выдаче и точно отвечал на запрос пользователя.

Для этого партнерам необходимо будет открыть сведения в объеме, который удовлетворяет этим условиям. Например, чтобы сформировать обогащенный интерактивный ответ для сервиса объявлений о продаже автомобилей, потребуется вся база моделей и марок с фотографиями, которая используется в этом сервисе.

Следующий принцип состоит в том, что все данные будут обрабатываться в «Яндексе». В «Яндексе» заявляют, что компания серьезно относится к безопасности данных пользователей и никому не намерена их передавать. Поэтому «Яндекс» будет самостоятельно обрабатывать поисковые запросы, даже при поиске по данным партнеров, а партнеры должны будут передать «Яндексу» все данные, необходимые для ответа.

«Яндекс» предложил сторонним ресурсам равный доступ к «обогащенным ответам» в своей поисковой выдаче взамен на раскрытие данных о бизнесе

Еще один принцип состоит в том, что партнеры должны будут предоставить «Яндексу» все необходимые данные для сохранения качества обогащенной выдачи, в том числе установив инструмент «Яндекс.Метрика». Компания поясняет, что пользователи воспринимают обогащенные ответы как часть органической выдачи «Яндекса», соответственно, компания несет ответственность за их качество и полезность. В связи с этим «Яндексу» необходимо проанализировать, насколько полезен был ответ и смог ли человек с его помощью решить свою задачу.

Следующим пунктом значится необходимость для партнеров поддерживать инструменты «Яндекса», осуществляя авторизацию через «Яндекс ID» и принимая платежи через Yandex Pay. «Пользователи ожидают, что использование сервисов «Яндекса» будет комфортным и бесшовным, а формат партнерских обогащенных ответов часто предполагает необходимость авторизоваться или указать ту или иную персональную информацию», - заявили в компании. – Без этого значительная часть обогащенных ответов не будет отображаться вовсе или окажется менее удобной для пользователя».

В то же время пользователи сторонних ресурсов смогут авторизоваться или совершать оплату через собственную систем сайтов-партнеров. Наконец, финальным принципом значится доступ к партнерским ответам на прозрачных коммерческих условиях.

Кто жаловался на «Яндекс»

Проблема с «обогащенными ответами» «Яндекса» появилась в 2020 г.: тогда жалобу на компанию в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) подали специально созданная ИТ-коалиция, в которую вошли интернет-кинотеатр Ivi, площадка для объявлений Avito, сервис для поиска недвижимости «Циан», сервис по поиску исполнителей «Профи.ру», сервис путешествий «Туту.ру», сервис по продаже автомобилей Drom.ru, картографическая платформа 2ГИС и площадка для поиска ресторанов Zoon.ru. ИТ-коалиция пожалась на дискриминацию «Яндексом» сторонних сервисов по сравнению с собственными сервисами в «обогащенных ответах».

Как ФАС расследовала работу «колдунщиков» «Яндекса»

В апреле 2021 г. ФАС признала жалобу обоснованной и выдала «Яндексу» предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства. Предписание касалось продвижения через поисковую службу принадлежащих «Яндексу» сервисов: «Яндекс.Вертикали» (объединяет «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.работа»), «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы» (объединяет «Яндекс.Музыку», «Яндекс.Афишу» и «Яндекс.телепрограмму») и «Кинопоиск».

В ФАС отмечали, что «Яндекс» использует два инструмента в своей поисковой выдачи. «Колдунщик» - элемент поисковой выдачи, который отвечает на вопросы пользователей прямо на странице с результатами поиска. «Объективный ответ» - элемент поисковой выдачи, который расположен справа от результатов поиска и представляет из себя карточку с изображением и общей информацией о предмете запроса.

Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Ритейл

По мнению ФАС, у сторонних сервисов отсутствовала возможность использования таких технологий или их возможности не соответствовали техническим, визуальным или иным возможностям и преимуществам интерактивных ответов поисковой выдачи системы, которые получали аффилированные с «Яндекс» сервисы. В связи с этим ФАС потребовала от «Яндекса» прекратить предоставлять аффилированным с компанией лицам преимущественные возможности по продвижению в своей поисковой системе с помощью функций и технологий, функциональность которых не доступна сторонним лицам.

Также «Яндекс» должен был опубликовать условия доступа сервисов к техническим возможностям по продвижению в поисковой системе компании, в том числе с помощью интерактивных ответов, в формате, доступном для ознакомления хозяйствующих субъектов вне зависимости от их вхождения в группу «Яндекса». Для сервисов, не входящих в одну группу лиц с «Яндексом», должен был быть обеспечен доступ к возможностям по продвижению в поисковой системе «Яндекса», которые применяются лицами, входящими в группу лиц «Яндекса», на равных условиях.

Кроме того, демонстрация сервисов лиц, не входящих в одну группу лиц «Яндекса», и сервисов, входящих в группу лиц компании, должна были быть обеспечена по единым правилам ранжирования, применяемым при формировании органической выдачи в поисковой системе «Яндекса», на равных условиях, не допуская преимущественной демонстрации сервисов лиц не аффилированных с «Яндексом». Тогда в «Яндексе» заявляли, что не согласны с предупреждением ФАС: некоторые требования ведомства уже реализованы в поиске, а некоторые требования компания считала неправильными.

Avito и Ivi все равно не довольны предложениям «Яндекса»

Сейчас компании, жаловавшиеся в ФАС на «Яндекс», не выразили удовлетворения опубликованными интернет-гигантом принципами доступа к «обогащенным ответам». «Мы видим большие риски, что это может оказаться не более чем уловкой с целью доступа к коммерческой тайне конкурентов, - говорит исполнительной директор ИТ-коалиции Игорь Наймушин. – Передача данных о пользователях, платежах и трафике независимого сервиса «Яндексу» - это, по сути, рассказ о том, как устроен бизнес, что и как работает. Получив эти данные, «Яндекс» может использоваться их в своих целях и против конкурентов».

В интернет-кинотеатре Ivi также считают, что предъявляемые «Яндексом» требования к партнерам не соответствуют предписанию ФАС. «Данные, запрашиваемые «Яндексом», могут быть им использованы для продвижения своих сервисов, а также для дальнейшего подавления честной конкуренции на рынке, - отметили в компании. – В то же время Google для использования своих «колдунщиков» подобных требований не предъявляет: никакой оплаты и никаких требований по установке Google Analytics. Только семантическая разметка, публичная и доступная всем».

Со своей стороны, в Avito добавили, что с момента возникновения «колдунщиков» не получила от «Яндекса» предложения, позволяющего решить проблему эксклюзивности этой технологии для всего рынка и в полной мере соответствующего принципам честного онлайн-поиска. «В настоящее время дискриминация конкурентов в поиске «Яндекса» по прежнему продолжается, ежедневно десятки и сотни российских интернет-ресурсов теряют трафик, который за счет «колдунщиков» присваиваются сервисам «Яндекса», - констатируют в Avito.

«Яндекс» и ранее афишировал предложения для участников рынка, однако они, по сути, были направлены на то, чтобы сохранить эксклюзивные форматы выдачи за самим владельцем поисковой выдачи, - говорят в Avito. – Заявления «Яндекса» в блоге компании требуют серьезного анализа, но уже на первым взгляд мы видим в них ряд требований, которые вряд ли будут выполнимы для отрасли, например, требования о передаче «Яндексу» всех данных сторонних ресурсов, обязательному использованию счетчиков и платежных сервисов».