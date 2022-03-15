Отели теперь можно забронировать в едином приложении «Туту.ру»

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» запустил бронирование отелей в своих приложениях на iOS и Android. Пользователи приложений могут здесь же посмотреть расписание и забронировать билеты на самолеты, автобусы и поезда. Также забронировать отель можно на сайте сервиса. Доступны отели по всей России, всего в базе Туту на данный момент более 1,7 млн предложений объектов размещения по всему миру. Все платежи проводятся на территории России, оплата любыми картами работает.

Число установок приложений «Туту.ру» за все время их работы превысило 10 млн. Тем, у кого приложение уже есть на смартфоне, нужно его обновить, и поиск отелей появится. Новым пользователям функция бронирования отелей будет доступна сразу после установки.

«“Туту отели” запустились в прошлом году, до недавнего времени забронировать гостиницу можно было на сайте “Туту.ру” на компьютере или в мобильной версии, теперь мы добавили эту функцию в наши приложения, чтобы планировать поездку было еще удобнее. Поддержка и развитие “Туту отелей” — один из приоритетов на данный момент. Наша задача — предоставить пользователям надежный сервис для бронирования отелей в рамках всего сервиса поездок и путешествий “Туту.ру”», — сказал руководитель «Туту отелей» Роман Медведев.

На сайте «Туту.ру» бронь отелей доступна также корпоративным клиентам, которые пользуются услугами «Туту командировок». Если указать, что бронирование совершается для деловой поездки, клиент автоматически получит закрывающие документы в личном кабинете. Подключен электронный документооборот, возможна отправка оригиналов. Для корпоративных клиентов есть выделенная линия обслуживания в режиме 24/7, а также отдельный чат. Оплатить бронирование можно с корпоративного счета компании или же картой.

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Tutu.ru («Туту.ру») — российский сервис, где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. «Туту.ру» работает с середины 2003 г. и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей.