Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вести Воронеж
СОБЫТИЯ
|15.12.2025
|Петербург несколько дней испытывал проблемы с интернетом. На Новый год проблемы повторятся 1
|28.12.2021
|Всероссийский сайт со школьными оценками скомпрометирован 2
Вести Воронеж и организации, системы, технологии, персоны:
|Электронный дневник - Цифровой дневник 170 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Хохольский район 5 1
|Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 224 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область 890 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157045 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.