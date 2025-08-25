Разделы

«МегаФон»: города Воронежской области нарастили цифровую активность

Жители городов Воронежской области стали активнее пользоваться мобильным интернетом. Самую высокую динамику демонстрируют небольшие по численности населения Поворино и Богучар. Здесь за год трафик вырос более чем на 46% и 27% соответственно, что выше, чем в целом по региону. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основании обезличенных данных.

В список городов, где существенно увеличился объем интернет-трафика, также вошли Эртиль с показателем 22% год к году и Нововоронеж (+20%). Рост трафика на 15-18% связисты зафиксировали в Лисках, Боброве, Острогожске и Калаче.

безопасность

Большая часть интернет-трафика в городах Воронежской области проходит через 4G – уже 94% данных скачивается в сети четвертого поколения. Тогда как в сельских территориях значение немного меньше и составляет 90%. В это же время количество обычных звонков существенно не меняется.

«Мы учитываем активный рост интернет-трафика в городских локациях и оперативно модернизируем инфраструктуру под потребности наших абонентов – увеличиваем пропускную способность сети, проводим рефарминг частот, активируем дополнительные слои LTE. Это позволяет обеспечить для жителей Воронежской области быструю загрузку цифрового контента и уверенный сигнал сети. С начала года наши инженеры провели технические работы более чем в 220 локациях, в том числе в Богучаре, Нововоронеже, Острогожске», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Воронежской области Игорь Балашов.

