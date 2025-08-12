Разделы

Ceconomy


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР 1
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 1
20.06.2018 «М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt 1

ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 192 1
Meta Platforms - Facebook 4489 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 2
Моспромстрой Фонд НПФ - Главмоспромстрой 12 2
Сафмар - Европлан - Europlan 42 2
EMMA Capital 6 2
Интеко 17 2
PPF Group N.V. 17 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2582 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 216 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 62 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 47 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Кей - сеть супермаркетов цифровой техники 2 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1673 2
European Retail Alliance 1 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17536 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14744 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 701 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4570 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11006 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5144 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
Гуцериев Михаил 111 2
Дирбинский Виктор 1 1
Haas Pieter - Хаас Пьетер 1 1
Дмитриев Алексей 55 1
Иващенко Михаил 1 1
Гуцериев Саид 12 1
Терентьева Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 3
Германия - Федеративная Республика 12834 3
Чехия - Чешская Республика 1322 2
Европа 24473 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44743 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7868 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2566 1
Россия - СФО - Новосибирск 4516 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1653 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3169 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 90 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7685 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5731 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8092 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10311 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2303 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5106 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6472 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11342 1
Фонтанка 32 1
