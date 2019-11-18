«Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар»

ГК «Корус консалтинг» разработала внутренний корпоративный портал для группы компаний «Сафмар». Новая коммуникационная площадка, созданная на базе «1С-Битрикс24», обеспечила сотрудников управляющей компании удобными инструментами коммуникации и взаимодействия для решения общих задач.

Промышленно-финансовая группа «Сафмар» предпринимателя Михаила Гуцериева – один из крупнейших российских многоотраслевых конгломератов как по объёму бизнеса, так и по присутствию в регионах страны. Группа «Сафмар» входит в топ-10 корпораций России по объему годовой выручки согласно рейтингам «РБК 500» и «Эксперт 400». В структуру группы входят финансовые активы, промышленные компании, розничные сети, строительные и девелоперские холдинги, логистические центры, радиостанции и телеканалы.

Такое большое количество активов группы требует создания на уровне управляющей компании единого коммуникационного пространства, где сотрудники могли бы быстро получать последнюю информацию о деятельности отдельных предприятий, обсуждать важные события из жизни группы, получать доступ к внутренним сервисам и специальным предложениям. Также перед компанией стояла задача упростить совместную работу над проектами и обеспечить доступ нескольким сотням сотрудников к общей базе документов. Решить эти задачи позволил запуск внутреннего корпоративного портала на платформе «1С-Битрикс24».

Новый портал, внедрённый командой «Корус консалтинг», объединяет интерактивные сервисы и предоставляет информацию из различных источников в единообразном виде. Коммуникационная площадка содержит общую информацию о компании (новостная лента, организационная структура), блоки для внутренних коммуникаций (сообщества по интересам, общение в чатах и группах), а также возможности для удалённой работы с документами и взаимодействия в командах (постановка задач и отслеживание прогресса проектной работы). Благодаря интеграции интранет-портала с внутренними системами группы «Сафмар» – 1С:ЗУП и Active Directory – пользователи получают оперативный доступ к актуальным данным о сотрудниках, информации о кадровых перестановках и структуре промышленно-финансовой группы.

«Мы хотели сформировать единую информационно-сервисную среду для всех сотрудников нашего офиса: обеспечить им доступ к актуальным новостям о деятельности компаний, создать общее пространство для обсуждения важных событий из жизни группы, помочь быстро и удобно заказать все необходимое для комфортной работы: от канцтоваров до визиток. Мы надеемся, что внутренний портал повысит вовлеченность сотрудников в текущую деятельность наших компаний и станет полезным инструментом для формирования общей корпоративной культуры», – отметил заместитель генерального директора «Группы Сафмар» Олег Андриянкин.

«Новый интранет-портал был запущен летом 2019 года и за время пилотной работы стал востребованным коммуникационным инструментом. Решение функционально и интуитивно понятно, что помогает бизнесу успешно повышать доступность ресурсов компании и сокращать время на выполнение повседневных рабочих задач», – сказал Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».