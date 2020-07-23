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«М.Видео-Эльдорадо» расширила ассортимент техники и начинает продажи по модели маркетплейса

Бизнес Ритейл Розница Техника
, Текст: Эльяс Касми

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, входящая в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, расширяет ассортимент и начинает сотрудничать с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами по модели маркетплейса – компания не закупает эти товары сама, но получает комиссию за их реализацию. Группа сохраняет текущую бизнес-модель как ритейлер бытовой техники и электроники, в рамках которой компания самостоятельно закупает товары и управляет стоком, при этом представление партнерских товаров через онлайн-витрины «М.Видео» и «Эльдорадо», или «бесконечная полка», позволяет Группе существенно нарастить ассортимент в электронике и смежных категориях, что позитивно скажется на трафике, конверсии и продажах.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в рамках подхода «бесконечная полка» расширила список категорий товаров и брендов, доступных на своей онлайн-платформе. В первую очередь, речь идет о более широком модельном ряде бытовой техники и электроники, а также о смежных товарных группах – устройствах для дома и сада, электроинструментах, товарах для ухода за детьми, электронных игрушках, спортивных тренажерах. Компания планирует увеличить общий ассортимент до 90 000 наименований с текущих 30 000 в течение нескольких месяцев.

Совокупный ежемесячный трафик онлайн-площадок «М.Видео» и «Эльдорадо» в июне превысил 70 миллионов посетителей, Группа является одним из крупнейших е-комм ритейлеров в России, работая только с бытовой техникой и электроникой. Расширение ассортимента в смежных категориях по модели маркетплейса позволит Группе без дополнительных капитальных затрат улучшить покупательский опыт сразу во всех точках контакта – на сайте и в приложении, а также в магазинах, где у продавцов есть доступ к полному онлайн-каталогу. Более широкий ассортимент позволяет онлайн-площадкам оптимизировать работу с поисковыми запросами, привлечь дополнительный трафик и увеличить конверсию. Ассортимент Группы может вырасти в несколько раз, превысить сотню тысяч товаров, что позволит увеличить продажи на 10% в перспективе нескольких лет.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует развивать «бесконечную полку» как напрямую с крупными производителями и мерчантами, так и через платформу goods.ru. К концу года количество прямых партнерских соглашений может составить около 60. С goods.ru «М.Видео» и «Эльдорадо» планируют работу в формате «white label», то есть будут интегрировать необходимые товарные категории и партнеров на свои площадки, используя платформу и решения маркетплейса. Goods.ru стал одним из первых маркетплейсов на российском рынке, который развивает партнерство в формате «white label», предоставляя другим компаниям маркетплейс как готовую платформу и сервис.

Ассортимент, реализуемый через маркетплейс в «М.Видео» и «Эльдорадо», отмечен плашкой «товар партнера» в карточке товара на сайте, в приложении покупателя и продавца. Эти товары не участвуют в промоакциях, при их покупке нельзя применить скидочные средства. Тем не менее, клиентам доступно оформление кредита и накопление бонусов в рамках программ лояльности. «М.Видео» и «Эльдорадо» осуществляют логистику и сервисное обслуживание товаров мерчантов. Если у покупателя возникает необходимость обменять или вернуть покупку, он может обратиться к ритейлеру и воспользоваться стандартными процедурами

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