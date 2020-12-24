Linxdatacenter повысила производительность своего облака

Linxdatacenter, международный эксперт в сфере высокотехнологичных решений по хранению данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, завершила апгрейд оборудования для облачной платформы на площадке ЦОДа в Санкт-Петербурге.

Особенности высоконагруженных корпоративных приложений клиентов ЦОДа требовали обновления СХД. Апгрейд оборудования позволил обеспечить более высокую скорость создания резервных копий без влияния на непрерывность работы критически важных ИТ-сервисов.

Еще одной причиной обновления «железа» стал рост числа клиентских запросов на облачные сервисы с повышенными требованиями к скорости вычислений и доступности ресурсов CPU.

Для реализации проекта был выбран валидированный дизайн решения от Cisco – Versastack. Оно сочетает в себе инновации Cisco UCS Integrated Infrastructure и системы хранения IBM Storwize. Versastack используется в таких продуктах вендора, как Cisco Fabric Interconnect, серверах UCS, а также в СХД семейства IBM Flashsystem.

Решение совместимо с платформой Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) и позволяет создавать, запускать и поддерживать приложения на максимально гибкой интегрированной ИТ-инфраструктуре, нацеленной на облачные сервисы, работу с большими объемами данных, мобильные и виртуализированные решения.

Вывести производительность CPU облачной платформы Linxdatacenter на новый уровень позволило использование новых высокочастотных блейд-серверов на UCS-шасси Cisco B200 серии M5. В дата-центре теперь представлена самая новая линейка этого оборудования с процессорами последнего поколения Intel 6246R тактовой частотой 3,4 ГГц, появившимися на рынке в I квартале 2020 г. В отличие от процессоров предыдущего поколения Intel 6246R могут отдавать решению задач 16 ядер с сохранением высокой тактовой частоты.

Второй главный вектор апгрейда затронул BaaS-сервис Linxdatacenter, который теперь может работать с использованием технологии Direct Storage Access. Она позволяет осуществлять снэпшоты системы хранения и сбор бэкапов без запроса к серверам виртуализации.

Эта функциональность реализуется на базе Cisco S3260 – большого 4-юнитового «комбайна» с поддержкой работы 54 дисков и ПО Veeam, которые в сумме позволяют обеспечить Direct Access через интеграцию с новой системой хранения данных IBM Flashsystem.

«Обновленное «железо» для нашего облака значительно увеличивает его вычислительные мощности и позволяет ускорить работу ИТ-систем и решений, требовательных к производительности. Прежде всего, это облачные платформы «1С» и «SAP», ERP-решения, а также приложения, требующие обработки серьезных массивов данных, различные инструменты для разработки и тестирования ПО. С точки зрения ценности для клиентов это означает, что компании смогут значительно сократить временные затраты на важные бизнес-процессы. Регулярное наращивание мощностей нашей облачной платформы – это наша стратегия, которую мы реализуем в полном соответствии с требованиями растущего бизнеса клиентов и усложнением современного ИТ-ландшафта в целом», – сказала Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter в России.