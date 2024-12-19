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Горэлектросети МП



19.12.2024 МТС в Горно-Алтайске обеспечила «Горэлектросети» умными электросчетчиками 1
13.10.2016 МТС поможет следить за потреблением электроэнергии в Кемеровской области 1
09.09.2009 e-port расширяет перечень услуг в ЮФО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Горэлектросети МП и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
КрасИнформ 3 1
ВолгаЛинк - VolgaLink 1 1
Мегапейдж 4 1
Кубтелеком 7 1
Связьинформ 88 1
Газпром газораспределение 20 1
КрасКом - Красноярский жилищно-коммунальный комплекс - Красноярский коммунальщик 5 1
Мысковская ЭСО - Мысковская электросетевая организация 2 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 18 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Газпром ПАО 1342 1
КЭнК - Кузбасская энергосетевая компания 2 1
Новосибирскэнергосбыт 16 1
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Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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