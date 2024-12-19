Коренов Анатолий
|19.12.2024
|МТС в Горно-Алтайске обеспечила «Горэлектросети» умными электросчетчиками 1
Коренов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Тиунов Леонид 25 1
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
|Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.