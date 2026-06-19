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Соловьев Вадим

СОБЫТИЯ


19.06.2026 Positive Technologies представила платформу для прогнозирования внешних угроз 1
01.12.2021 Нелегальный «пробив» россиян в банках и государственных базах данных кратно подорожал. Кто в этом виноват? 1
22.12.2020 Positive Technologies: в 90% объявлений, посвященных взлому сайтов, ищут исполнителя-хакера 1
27.04.2020 Positive Technologies рассказала о торговле доступом к корпоративным сетям на черном интернет-рынке 1
11.08.2017 Эксперты предрекли рост числа логических атак на банкоматы 1
13.08.2015 Депутаты против Windows 10. Нарушает ли Microsoft права пользователей? 1
20.07.2015 Softline защитила персональные данные клиентов «Газпром газораспределение Орел» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Соловьев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1722 4
T.Hunter 74 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 904 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5569 1
Microsoft Corporation 25674 1
Softline - Софтлайн 3651 1
ESET - ESET Software 1160 1
EY - Ernst & Young Global 386 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 1
Газпром газораспределение 20 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8707 1
Газпром ПАО 1479 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5916 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34199 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14098 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8086 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63934 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9250 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6804 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4514 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1212 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 440 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 209 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15842 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4007 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1007 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 563 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3277 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12906 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17900 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7772 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2427 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17789 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3374 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27969 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5058 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4982 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2331 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2826 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7875 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1173 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27068 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 979 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4390 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3361 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2447 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2296 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8487 1
Microsoft Windows 16764 2
Positive Technologies - XSpider 37 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 70 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 375 1
Microsoft Windows 10 1929 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 163 1
JavaScript - JS - язык программирования 1396 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5600 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 96 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 111 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1013 1
Емельянников Михаил 40 1
Бедеров Игорь 100 1
Юракова Яна 8 1
Smith Brad - Смит Бред 3 1
Орловский Виктор 405 1
Степченков Максим 65 1
Сачков Илья 126 1
Плуготаренко Сергей 89 1
Smith Brad - Смит Брэд 103 1
Галов Дмитрий 64 1
Чайка Юрий 43 1
Марков Алексей 8 1
Ковалев Дмитрий 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 164154 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54379 1
Европа 24890 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13748 1
Европа Восточная 3137 1
Германия - Федеративная Республика 13137 1
Италия - Итальянская Республика 4489 1
Бразилия - Федеративная Республика 2497 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1423 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 471 1
Россия - ЦФО - Орловская область 365 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57007 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52879 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8148 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3826 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3811 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8707 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7296 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2826 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8739 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1876 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2491 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 857 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7685 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1346 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2693 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26950 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 608 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 393 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 4 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2334 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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