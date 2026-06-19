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Соловьев Вадим
СОБЫТИЯ
Соловьев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром газораспределение 20 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8707 1
|Газпром ПАО 1479 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5916 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
|КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Бедеров Игорь 100 1
|Юракова Яна 8 1
|Smith Brad - Смит Бред 3 1
|Орловский Виктор 405 1
|Степченков Максим 65 1
|Сачков Илья 126 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Smith Brad - Смит Брэд 103 1
|Галов Дмитрий 64 1
|Чайка Юрий 43 1
|Марков Алексей 8 1
|Ковалев Дмитрий 40 1
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