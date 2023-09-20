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«Газпром газораспределение Тамбов» переводит бизнес-коммуникации на платформу Webinar

МТС сообщила о переходе компании «Газпром газораспределение Тамбов» на платформу для онлайн-коммуникаций Webinar. Отечественный сервис позволит компании проводить обучающие конференции, совещания, рабочие встречи.

Платформа Webinar позволяет проводить встречи с вовлечением до 100 участников, а также вебинары, к которым подключаются до 30 спикеров и до 300 слушателей. Все видеозаписи мероприятий сохраняются и редактируются.

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«Платформа Webinar — это качественная отечественная альтернатива ушедшим западным сервисам для проведения видеоконференцсвязи. Сервис зарегистрирован в реестре отечественного программного обеспечения, а все ее серверы находятся на территории России. Это удобное и быстрое решение, которое легко развернуть, настроить и использовать корпоративным клиентам. При этом нашим заказчикам доступны ряд полезных уникальных функций – например, аналитика эффективности проведенных онлайн-конференций и инструменты для повышения вовлеченности участников мероприятий. Очень рад, что наши партнеры из газоснабжающей отрасли оценили удобство отечественных технологий», – сказал директор МТС в Тамбовской области Станислав Кошурников.

«Решение хорошо себя зарекомендовало. Сервис был необходим нам, чтобы в первую очередь быть на оперативной и живой связи с сотрудниками филиалов компании, расположенных во всех районах нашего региона. Учитывая высокую социальную значимость сферы нашей деятельности, общение с отдаленными филиалами и получение информации из первых рук решает множество задач. В будущем мы рассматриваем возможность расширить на платформе Webinar количество онлайн-мероприятий в сфере дополнительного образования наших сотрудников, решающих важные задачи по газификации региона», – отметил генеральный директор компании «Газпром газораспределение Тамбов» Роман Стефанов.

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