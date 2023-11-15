Ильдар Фахрутдинов назначен директором пермского филиала «Ростелекома»

Пермский филиал компании «Ростелеком» возглавил Ильдар Фахрутдинов. Он родился в 1987 г. в городе Брежнев Республики Татарстан. Имеет высшее образование института менеджмента, экономики и инноваций города Москвы по специальности «Антикризисный менеджмент». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Свою карьеру в телекоме Ильдар начал в 2011 г. с позиции старшего специалиста по продажам корпоративным клиентам Казанского филиала ПАО «Вымпелком». С 2012 по 2016 гг. руководил корпоративным бизнесом компании в филиалах республики Бурятии, Камчатского края и Иркутской области. В этот же период Ильдар Шаукатович управлял корпоративным бизнесом в республиках Северного Кавказа. С 2016 по 2017 гг. работал руководителем подразделения компании «Мегафон» в городе Ноябрьске. С 2017 по 2019 гг. руководил отделением МТС в Новокузнецке, а следующие два года был директором в этой же компании в Забайкальском крае. С 2021 по ноябрь 2023 гг. руководил ПАО «Вымпелком» Свердловской области.

Ильдар Фахрутдинов

«Пермский филиал – один из самых сильных в стране. Фокус внимания нового руководителя будет направлен на рост клиентоцентричности по отношению к госсектору, корпоративному и массовому сегменту. Уверен, что успешный опыт Ильдара Фахрутдинова в реализации этих задач на прежнем месте будет способствовать поддержанию филиала на таком же высоком уровне, а также вдохновит на внедрение новых проектов», — отметил вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин.

«Пермский край — важный регион для бизнеса и российской экономики в целом. Здесь сосредоточены крупные промышленные и торговые предприятия. На сегодняшний день основной акцент в регионе сделан на развитие цифровых решений, переход на отечественное программное обеспечение и увеличение зоны покрытия сетью четвертого поколения. Эти векторы станут основными направлениями дальнейшего развития филиала. Также я планирую, что подразделение продолжит активно формировать телеком инфраструктуру на территории Пермского края как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах», — сказал директор Пермского филиала Ильдар Фахрутдинов.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.