«Ростелеком» в Перми установил камеры на перехватывающих парковках

«Ростелеком» в Перми установил видеонаблюдение и комплексы фотовидеофиксации на четырех перехватывающих парковках. Работы были проведены в рамках контракта с муниципальным казенным учреждением «Пермская дирекция дорожного движения».

Перехватывающие парковки предназначены для того, чтобы гости и жители города могли оставить машину и передвигаться на общественном транспорте, экономя свои денежные средства.

Дмитрий Артеменко, начальник «Пермской дирекции дорожного движения», сказал: «Перехватывающие парковки созданы для снижения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть города. В случае непрерывного размещения здесь автомобиля пользователь производит оплату только за четыре часа как в дневное время с 09.00 до 19.00, так и в ночное время с 19.00 до 09.00».

Ильдар Фахрутдинов, директор пермского филиала компании «Ростелеком», отметил: «“Ростелеком” не первый год занимается реализацией крупных проектов по улучшению городской среды. С “Пермской дирекцией дорожного движения“ мы сотрудничаем давно. В столице Прикамья уже работают система оплаты парковок, счетчики пассажиропотока и видеонаблюдение в городском транспорте. В рамках этого проекта на перехватывающих парковках мы установили пять камер видеонаблюдения и пять комплексов фотовидеофиксации. Камеры отмечают въезд и выезд автомобилей. Комплексы же фиксируют номера припаркованных транспортных средств с целью контроля соблюдения ими правил пользования платными парковками. Здесь действует льготный тариф: машину можно оставить на целый день, а заплатить всего 80 руб.».

Перехватывающие парковки в Перми появились в районе остановочного пункта «Разгуляй» по направлению в сторону цирка, Экстрим-парка (вдоль ул. Екатерининской) и на улице Мира в районе домов 39 и 45.