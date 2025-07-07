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Цифровизация
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«Ростелеком» и фонд «РЦИ» входят в новую цифровую эпоху

«Ростелеком» и «Региональный центр инжиниринга» Пермского края (фонд «РЦИ») заключили соглашение о цифровом партнерстве. Договоренность была закреплена подписями директора фонда «РЦИ» Екатерины Попковой и руководителя Пермского подразделения «Ростелекома» Ильдара Фахрутдинова. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«РЦИ» в Прикамье выступает платформой для работы с крупным, средним и малым бизнесом, региональными органами власти и научными организациями. Центр выполняет функцию единого окна для промышленных предприятий, предлагая широкий спектр инструментов развития производства.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы высоко ценим наше взаимодействие с фондом "РЦИ". Оно открывает уникальные перспективы, создавая условия для эффективного внедрения инновационных решений. Партнерство с фондом демонстрирует нашу готовность поддержать индустриальные предприятия Прикамья на пути к ускоренной цифровой трансформации. Наша задача — способствовать развитию промышленности и формированию надежной базы для будущих технологических достижений региона».

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Цифровизация

Главная цель соглашения — повысить производительность и безопасность предприятий Прикамья, внедрив современные цифровые технологии, создав единую информационную платформу и подготовив квалифицированные кадры. Это позволит заменить иностранные технологии отечественными разработками и усилить позиции региональных производителей на рынке.

Екатерина Попкова, директор фонда «РЦИ»: «Мы видим огромный потенциал в объединении экспертизы и ресурсов для создания масштабных решений, способных качественно изменить различные отрасли экономики. В рамках партнерства мы сосредоточимся на проектах, которые обеспечат технологическую устойчивость и повышение эффективности производств. Особое внимание будет уделено направлению интеллектуальной автоматизации, в том числе внедрению цифровых ассистентов, систем предиктивной аналитики и элементов роботизации — как одному из инструментов достижения национальных целей. Уверена, что совместная работа с "Ростелекомом" станет значимым вкладом в развитие цифровой инфраструктуры и укрепление технологического суверенитета».

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