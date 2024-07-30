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«Ростелеком» в Перми установил 176 комплексов по учету и мониторингу коммунальных услуг

«Ростелеком» в Перми установил 176 автоматических систем управления (АСУ) для мониторинга и учета потребления коммунальных услуг в школах, колледжах и детских садах города. Работы проводились по заказу «Регионального оператора коммунальных сервисов» (РОКС).

Новое оборудование позволяет создать цифровой двойник коммунальной системы отдельного здания. Другими словами, в режиме онлайн ведет мониторинг расхода тепла, горячей и холодной воды в бюджетных организациях Перми. Специальные датчики измеряют давление подачи водоснабжения. Каждые полчаса оборудование мониторит температуру воздуха, влажность и уровень углекислого газа. Новые приборы измеряют уровень освещенности. Сбор данных позволяет наладить автоматизированное регулирование потребления коммунальных услуг, контролировать качество ресурса на вводе в здание и распределять его в нужном объеме по объекту.

Илья Шулькин, директор «Регионального оператора коммунальных сервисов», сказал: «Платежи за коммунальные услуги составляют значительную долю расходов бюджетных организаций. Социальные учреждения не могли ранее оценивать качество поставляемых ресурсов и влиять на их потребление. Совместно с “Ростелекомом” наше управление создаст систему контроля потребления коммунальных услуг не в общем, а по каждому зданию в отдельности, портал с личными кабинетами для потребителей коммунальных сервисов и мобильное приложение “РОКС”. Это позволит удаленно получать информацию по обеспечению здания ресурсами».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала «Ростелекома», сказал: «На сегодняшний день к сервисам контролирующей системы сотрудники “Ростелекома” подключили уже 49 детских садов и 151 образовательное учреждение города Перми. Наши специалисты закупили, собрали и установили необходимое оборудование для реализации проекта. Сейчас в государственных учреждениях идет пуско-наладочный процесс. В планах — в течении пяти лет перевести все бюджетные организации Перми на работу в специальной системе контроля подачи ресурсов. Установка нового оборудования позволит бюджетным организациям экономить до 20% затрат на коммунальные услуги».

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