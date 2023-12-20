Smartway вдвое ускорил построение графиков службы поддержки с помощью Naumen WFM Cloud

Сервис для организации командировок Smartway внедрил WFM-систему для построения рабочих графиков 200 сотрудников клиентской поддержки на базе облачного продукта Naumen WFM Cloud. С помощью решения компания перешла к долгосрочному планированию ресурсов под нагрузку и сократила трудозатраты по управлению графиками в два раза. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Naumen WFM Cloud заменяет ручное планирование рабочего времени в таблицах и позволяет быстро составить рабочий график, включая обучение, для пяти направлений клиентской поддержки. «Умный» алгоритм учитывает одновременно потребность в сотрудниках, их предпочтения, нормы трудового кодекса, отпуска, больничные и другие правила. Благодаря этому достигается эффективное распределение рабочих часов и равномерная загрузка специалистов.

Для получения данных по статусам сотрудников и для контроля дисциплины реализована интеграция с коммуникационной платформой Intercom. Возможность получения ежедневных отчетов о рабочем дне оператора повысили уровень пунктуальности до 90%.

«Решение Naumen позволило уйти от ручного труда и сократить время построения расписания с четырех до одного-двух часов. Подсчет отработанного сотрудником времени и анализ его переработок занимает теперь до 30 минут вместо двух часового сведения отчетов в разных таблицах», ─ сказала Галина Попова, директор по клиентскому сервису Smartway.

Для компании Smartway важным условием перехода на новую платформу была возможность тестового периода. «Облачная версия Naumen WFM Cloud позволяет тестировать систему бесплатно в течение трех месяцев и только после этого принимать решение о платной подписке. Для многих этот вариант может заменить пилотирование системы, проверку ее возможностей и сценариев работы», — отметил Роман Беляев, руководитель направления Naumen WFM.

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Smartway — компания-разработчик собственного сервиса для бронирования деловых поездок. Является резидентом «Сколково». Компанию основал Максим Яремко, стратегический инвестор «1С».

Naumen — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.