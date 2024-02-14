Goodt создала первое в России облачное WFM-решение для малого и среднего бизнеса

Российская компания Goodt (входит в группу ЛАНИТ) выпустила на рынок первое в стране облачное решение для управления линейными сотрудниками. «WFM Старт» включает функционал для цифрового табелирования, планирования персонала и биржу смен. Решение ориентировано на малый и средний бизнес со штатом от 50 человек и позволяет автоматизировать управление с нуля или провести миграцию с зарубежного ПО без затрат на серверную нагрузку. Об этом CNews сообщили представители ЛАНИТ.

Функционал «WFM Старт» сформирован из базовых инструментов управления, позволяющих автоматизировать табелирование и планирование персонала и закрывать ситуативный дефицит кадров внутренними ресурсами за счет биржи смен. Поставка «WFM Старт» включает мобильное приложение для сотрудников для рассылки уведомлений, отклика на смены и отправки заявок на получение выходных.

«Многие ошибочно полагают, что автоматизация управления линейным персоналом – это задача для крупного бизнеса. Но это не так. Большую часть рутинных операций по поиску замены заболевшему сотруднику, планированию персонала и составлению табелей можно делегировать цифровым инструментам. И неважно – 50 человек у вас работают или 5000. Другой вопрос, что интегрировать полноценное WFM-решение – это дорого и нецелесообразно для малого и среднего бизнеса. Поэтому мы собрали оптимальный набор WFM-инструментов в единый цифровой сервис, которым можно пользоваться в облаке. Для того, что вход в новые процессы был мягким, доступ к решению в первые три месяца пользования бесплатный. Для тех, кому будет или в какой-то момент станет недостаточно функционала «WFM Старт», мы сохранили возможность роста – клиенты смогут подключить дополнительные модули для долгосрочного планирования, мотивации, фактического учета рабочего времени и взаимодействия с контрагентами», – сказал директор по продукту «WFM Старт», технический директор Goodt Алексей Колганов.

По словам разработчиков, ограничений в сфере применения «WFM Старт» нет. Решение может использоваться для управления любым персоналом, работающим посменно или по часам.

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Goodt — российский вендор. Разработчик решений для повышения эффективности бизнеса и организаций. Экспертиза команды охватывает HR-tech и BI. В портфеле продуктов Goodt — WFM-решение, система для развития и управления талантами и современная BI-платформа с конструктором дашбордов, возможностями глубокой кастомизации и low-code компонентами.

ЛАНИТ – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда ЛАНИТ – 14,5 тыс. человек.