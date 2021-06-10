«Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV

«Корус консалтинг» создала WFM-решение для планирования персонала в ювелирной сети SOKOLOV. С помощью системы Verme WFM сеть ювелирных магазинов сможет корректно рассчитывать загрузку персонала во всех магазинах SOKOLOV и тем самым поддержать быстрый рост оффлайн-магазинов ритейлера.

Несмотря на нестабильную рыночную ситуацию, один из флагманов российского ювелирного рынка SOKOLOV реализует стратегию открытия новых торговых точек. С начала осени 2020 года количество магазинов ритейлера выросло более, чем в два раза и в ближайшее время продолжит увеличиваться. Для оптимального роста продаж в новых магазинах SOKOLOV требовалось решение, для определения необходимого количества гибкого планирования персонала в каждой из точек продаж.

После тщательного анализа рынка WFM-систем SOKOLOV остановил свой выбор на платформе Verme, автоматизированном решение для планирования рабочего времени персонала в розничных сетях. Опыт применения Verme WFM в ряде российских розничных сетей и продвинутые технологические алгоритмы платформы стали обоснованием этого выбора.

Для реализации проекта в SOKOLOV была приглашена команда «Корус консалтинг», официального партнера Verme. В рамках проекта специалисты системного интегратора построили целевое решение для планирования работы персонала, которое было развернуто в 120 магазинах. Решение было создано на основе существующих практик расчета потребностей в персонале и использования стандартной функциональности Verme WFM.

В базовую функциональность вошел расчет потребности в персонале на основе плана продаж и прогноза трафика. В дальнейшем планируется тиражирование решения на все существующие магазины SOKOLOV, а также расширение функциональности по настройке биржи смен и дополнительных отчетных форм.

«При планировании работы персонала ритейлеру требуется учитывать большое количество требований, даже когда мы говорим о планировании графиков небольшого количества сотрудников. С одной стороны, это бизнес-показатели магазина – план продаж, трафик покупателей, средний чек, динамика изменения среднего чека, – с другой, требования законодательства в части графика сменности. Плюс еще есть пожелания сотрудников в части их доступности. Учет всего набора ограничений и параметров, которые влияют на окончательный графика работы, настолько велик, что вручную построить и контролировать правильный график практически невозможно. Автоматизированная WFM-система позволяет централизовать процесс и прозрачно показывать, сколько реально отработал сотрудник. Эти данные помогают руководство магазина и всей сети принимать корректные управленческие решения», – комментирует Сергей Кузнецов, руководитель направления WFM департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

«Так как мы активно растем, нам было важно оперативно реализовать проект по созданию целевой системы рабочих графиков. Выбрав лидирующее на рынке WFM-решение Verme и пригласив экспертов “Корус консалтинг”, обладающих необходимой компетенцией как в автоматизации розничной торговли, так и в управлении бизнес-процессами в области HR, мы оперативно получили систему, которая поддержит открытие наших магазинов без сбоев», – говорит Алексей Гордеев, руководитель управления поддержки продаж SOKOLOV.

«Для ювелирных магазинов торговый персонал имеет определяющее значение. Именно на базе качества консультации со стороны продавца покупатель принимает окончательное решение о выборе продукта. Поэтому важно, чтобы сотрудники были вовлечены и мотивированы. Мы уверены, что обеспечение удобного графика – один из ключевых факторов удовлетворённости персонала, позволяющий обеспечить позитивный настрой и погружение в работу. Реализованное решение подтверждает гипотезу – динамика метрик NPS в полном объёме удовлетворяет нас», – делится Алексей Карев, директор по маркетингу SOKOLOV.