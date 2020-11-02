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В «Пятерочке» стартовал второй этап пилота интеллектуальной системы Goodt Time для планирования смен сотрудников

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Торговая сеть «Пятерочка» и ИТ-компания ABC Solutions (входит в группу ЛАНИТ) завершили первую стадию совместного проекта, направленного на повышение эффективности управления персоналом. Пилотная зона системы WFM (Workforce Management) Goodt Time для расчета оптимальной численности и планирования графиков массового персонала расширена на новые магазины торговой сети. Goodt Time развернут в 17 магазинах в Тюмени, где работают 288 сотрудников.

На первой стадии система была запущена в Курске, в кластере с участием 1162 сотрудников «Пятерочки» из 93 магазинов. Объединенная команда «Пятерочки» и Goodt автоматизировала построение графиков персонала под потребности каждого из магазинов пилотной зоны. За счет этого процесс планирования трудовых ресурсов удалось сделать более прозрачным, а также сбалансировать загруженность персонала, уменьшив долю переработок и простоев, которые характерны для составления графиков в ручном режиме. После того, как планирование смен на себя взяла система, директора магазинов смогли использовать освободившиеся часы для работы над операционными задачами.

В рамках первого этапа пилота также заработала внутренняя биржа смен. Система научилась аккумулировать потребность в персонале по всему кластеру, а управляющие торговых точек получили функциональность, чтобы оперативно размещать запросы на привлечение дополнительных специалистов. Сотрудники откликались на запросы и могли выходить на смены как в основных магазинах по месту работы, так и в других «Пятерочках», которые им удобны. Таким образом, они получили возможность дополнительного заработка.

Наряду с оптимизацией процессов планирования графиков и табельного учета рабочего времени WFM-система показала потенциал в плоскости управления человеческим капиталом торговой сети. Новые инструменты материальной и нематериальной мотивации — биржа смен и более гибкие графики — должны помочь укрепить лояльность сотрудников, сформировать кадровый резерв и расширить аудиторию соискателей, которые хотят присоединиться к команде «Пятерочки». В условиях кризиса, вызванного глобальной пандемией, это приобретает для бизнеса дополнительное значение.

Задача второго этапа пилота — перенести запущенные процессы на новый кластер в Тюмени. Параллельно будут завершены доработки на уровне интеграционных процессов, синхронизация данных в разных системах, их выверка, а также — методологическая проработка и моделирование оптимального набора организационных изменений, которые дадут возможность перейти от рабочих смен по 8 и 12 часов к гибким графикам.

В ходе второй стадии пилотирования, которая завершится в декабре 2020 г., функционал мобильного рабочего места Goodt Time для директоров магазинов и биржи смен для персонала в мобильном приложении «Моя работа» будет улучшен. Ожидается, что тестирование в новом регионе позволит выявить важные особенности и собрать еще больше отзывов о работе WFM-системы. Это, в свою очередь, даст возможность эффективнее влиять на процессы внутри магазинов и производительность работающих в них людей в рамках пилотной зоны, а в перспективе — на уровне всей сети.

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