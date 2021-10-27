Lamoda внедрила Infor WFM в своем фулфилмент-центре

Infor объявила о внедрении решения Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda.

Infor WFM предоставит Lamoda весь необходимый набор инструментов для управления трудовыми ресурсами, планирования рабочих графиков, учета рабочего времени и мониторинга производительности персонала. Решение позволяет повысить качество и точность бюджетирования и планирования потребностей в персонале, оптимизировать составление расписаний работ сотрудников, автоматизировать расчет оплаты труда и исключить соответствующие ошибки, наладить постоянный анализ производительности персонала и реализовать возможности для своевременной корректировки кадровой стратегии.

Infor WFM – средство автоматизации учёта и планирования работы сотрудников. Решение способно удовлетворить все текущие потребности Lamoda, обусловленные особенностями функционирования фулфилмент-центра компании, отмечают в Infor. При этом оно обеспечивает гибкое масштабирование, необходимое для поддержания будущего роста компании.

Lamoda – онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни. На платформе представлено более 10 млн товаров от 4 тыс. мировых и локальных брендов. Фулфилмент-центр Lamoda – один из самых масштабных в России, площадью свыше 40 тыс. квадратных метров. На нем занято около 2,5 тыс. человек. Фулфилмент-центр действует круглосуточно 364 дня в году.

Ежедневно через систему управления складом происходит отгрузка и приемка более 200 тыс. товаров. Заказы обрабатываются с помощью современного технологического оборудования и средств автоматизации товародвижения, таких как конвейеры и сортировщики.

В ассортимент Lamoda входят самые разные типы товаров – от негабаритных чемоданов до ювелирных изделий и косметики. Условия обработки, хранения и требования безопасности на разных участках склада могут сильно различаться. Это, в свою очередь, создает разные требования к квалификации складских сотрудников и их навыкам по использованию складских систем, как физических, так и программных.

При таких масштабах фулфилмент-центра, товарном ассортименте и разнообразии рабочих процессов эффективность управления персоналом оказывает заметное влияние на операционную деятельность площадки и ее KPI.

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Проект по внедрению Infor WFM в фулфилмент-центре Lamoda реализует один из ключевых партнеров Infor в России – компания «ЛТ менеджмент». Специалисты «ЛТ менеджмент» уже выполнили требования заказчика по созданию механизмов для работы с временным персоналом, оценки фактической выработки для разных категорий сотрудников, интеграции с корпоративными системами, включая систему контроля и управления доступом, систему учета рабочего времени, систему управления складом (WMS) и т. д.

«Решение Infor WFM будет интегрировано со всеми ключевыми корпоративными системами в рамках создания единой экосистемы управления операционной деятельностью склада. Сейчас мы поддерживаем работу пользователей системы по учёту рабочего времени и продолжаем внедрение модуля планирования персонала, который позволит дополнительно повысить эффективность управления персоналом фулфилмент-центра», – сказал Николай Оладов, руководитель направления «ЛТ менеджмент».

«Внедрение решения для управления персоналом Infor WFM – это очередной этап совершенствования работы фулфилмент-центра Lamoda. Благодаря функциональным возможностям Infor WFM мы сможем существенно улучшить процессы учета рабочего времени. После окончания развёртывания системы мы сможем в любой момент скорректировать стратегию управления складским персоналом в соответствии с актуальными бизнес-целями», – сказал Павел Тищенко, директор распределительного центра Lamoda.

«Сегодня в конкурентной борьбе на лидерских позициях оказываются компании, которые не просто производят или реализуют максимальные объемы товаров или услуг, а те, которые способны эффективно и вовремя оптимизировать внутренние процессы. Infor WFM – отличный инструмент для таких целей, позволяющий улучшить работу персонала предприятия и значительно сократить расходы на ФОТ», – отметил Дмитрий Мартынов, официальный представитель Infor в России и СНГ.