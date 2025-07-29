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ISO 18295 Customer contact centres (CCC) Международный стандарт в области клиентского сервиса
УПОМИНАНИЯ
ISO 18295 и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 5
|ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 2
|Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 29 1
|Tencent WeChat - мессенджер 153 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1159 1
|Rakuten Viber 637 1
|Naumen Omni-Channel 8 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1247 1
|Ермаков Валерий 133 1
|Дробот Елена 11 1
|Кананыхин Роман 5 1
|Зайцев Андрей 50 1
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