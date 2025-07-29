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ISO 18295 Customer contact centres (CCC) Международный стандарт в области клиентского сервиса


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту качества обслуживания клиентов в бизнес-сегменте 1
03.07.2024 Контакт-центр «Ростелекома» подтвердил соответствие международному стандарту ISO 18295 1
24.05.2021 Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO 1
01.10.2019 Tele2 подтвердил сертификацию контактного центра по европейскому стандарту 1
29.01.2019 Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 1
29.12.2017 Контакт-центр банка ВТБ подтвердил соответствие Европейскому сертификату качества 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ISO 18295 и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10056 3
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 73 2
Naumen - Наумен 657 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3004 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2915 1
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 19 1
Спортмастер - Sportmaster 183 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
Новосибирскэнергосбыт 16 1
ПСБ - Промсвязьбанк 876 1
Почта России ПАО 2194 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1462 5
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4144 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7238 3
Стандартизация - Standardization 2196 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25103 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 230 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5456 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4719 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21370 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6041 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 555 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1121 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2183 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 809 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4899 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1309 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7797 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3181 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3557 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12539 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5656 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11767 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 29 1
Tencent WeChat - мессенджер 153 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1159 1
Rakuten Viber 637 1
Naumen Omni-Channel 8 1
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Россия - ПФО - Кировская область - Киров 478 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1171 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 462 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4145 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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