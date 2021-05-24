Спецпроекты

Телеком
|

Контакт-центры «Ростелекома» получили сертификат качества международного образца ISO

Международный орган сертификации Austrian Standards принял положительное решение по сертификации первой линий контакт-центра сегмента B2B компании «Ростелеком» и подтвердил соответствие процессов управления контакт-центрами международным стандартам качества.

Сертификат качества ISO 18295:2017 получили контакт-центры B2B всех макрорегиональных филиалов «Ростелекома» в Екатеринбурге, Кирове, Липецке, Омске, Ростове-на-Дону и Череповце. Наличие сертификата у компании — гарантия того, что контактный центр и все его менеджеры и специалисты работают на уровне лучших в мире.

Стандарт ISO — это международный стандарт, основанный на своде лучших мировых практик. Он содержит требования к услугам, оказываемым контакт-центрами. Выстроенная система управления клиентским сервисом «Ростелекома» позволяет увеличивать удовлетворенность клиентов уровнем обслуживания, снижать затраты на их обслуживание, повышать вовлеченность и удовлетворенность персонала.

«Умение предоставлять уровень обслуживания, который предвосхитит ожидания клиентов является необходимым условием реализации NPS-ориентированной стратегии и инструментом достижения высокого уровня доверия заказчика к компании. Первая линия контактного центра — ключевое подразделение, обслуживающее более 3 млн обращений в год. От того, насколько качественно оказывается этот сервис, зависит лояльность наших клиентов. Все это формирует необходимую базу долгосрочных партнерских отношений», — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«Новые условия диктуют повышенные требования к качеству клиентского сервиса и работе контактных центров, в частности. Международный сертификат – это свидетельство высокой организации внутренних процессов, качества услуг и надежности поддержки. Клиенты и партнеры могут быть уверены в профессионализме всей нашей команды», – отметила генеральный директор «Ростелеком контакт-центра» Елена Дробот.

Поэтапная работа по аудиту, реинжинирингу процессов и подготовке менеджмента контакт-центров в соответствии с практиками стандарта индустрии контакт-центра велась на протяжении всего прошлого года. Это позволило поднять обслуживание на новый уровень.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Инструменты знаменитой компании Cellebrite для взлома мобильных мессенджеров кишат уязвимостями и легко взламываются сами

«Почте России» разрешили делать бессрочные долги

В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора

ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову»

Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене

Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Показать еще

Наука

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков