Приграничный бизнес России и Китая стал втрое чаще подключать многоканальные номера

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на цифровые сервисы для бизнеса в Амурской области. В I квартале 2023 г. количество виртуальных АТС, подключенных компаниями приграничных городов Благовещенска и Хэйхэ, выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый активный спрос на услугу зафиксирован среди медицинских учреждений Китая, ориентированных на привлечение клиентов из России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рост спроса на услугу в Амурской области обусловлен снятием ограничений на пересечение границы с КНР и возобновлением торговых отношений и туристических потоков между Благовещенском и Хэйхэ. Многоканальные номера 8-800 активно подключают компании в сфере ритейла, грузоперевозок и медицинского туризма.

Благодаря виртуальной АТС МТС компании могут организовать для своих клиентов выделенную телефонную линию, звонок на которую будет бесплатным для абонентов всех операторов из любого региона России. Многоканальный номер дает возможность одномоментно обрабатывать несколько десятков клиентских запросов, формировать заявки на доставку грузов из приграничного города, информировать о наличии товаров и услуг. Настраиваемое голосовое меню облегчает навигацию и позволяет перевести звонок в режим ожидания, если доступные номера компании уже заняты. Клиенту нет необходимости следить за режимом работы организации, находящейся в другом часовом поясе, и беспокоиться о стоимости звонка.

«Жители регионов ДФО и центральных областей России приезжают в Благовещенск, чтобы посетить клиники или медицинские центры в соседнем городе Хэйхэ и санаториях Удалянчи. Связь необходима для предварительных консультаций, организации встреч с гидом и трансферов. Для Приамурья медицинский туризм – одно из перспективных туристических направлений, когда любой человек может совместить путешествие и получение медицинской помощи. Цифровые сервисы экосистемы МТС открывают для приграничного туризма широкие возможности, например, с помощью МТС Travel путешественники могут планировать свой отдых, составляя маршрут по известным местам региона, быстро и с комфортом бронируя и оплачивая гостиницы», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.