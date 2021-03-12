Спецпроекты

МТТ предлагает полгода бесплатного общения с клиентами при подключении номера 8800

Телеком Проводная связь
, Текст: Владимир Бахур

МТТ запустил акцию для новых клиентов в рамках которой при подключении красивого номера 8-800, предоставляется 6 месяцев бесплатного общения с клиентами. Предоставляется 300 бесплатных минут в месяц.

Услугой 8-800 от МТТ пользуются как крупные федеральные, так и небольшие региональные компании из различных отраслей. На бесплатный номер 8-800 клиенты звонят на 30% чаще, а номер с красивой комбинацией цифр ещё легче запоминается, повышает эффективность рекламы и создаёт компании респектабельный имидж.

Федеральный многоканальный номер 8-800 позволяет принимать звонки со всех регионов России c неограниченным числом входящих вызовов. Подключение номера 8-800 к ВАТС позволяет интегрировать его с популярными CRM и дополнять интеллектуальными сервисами. Номер не привязан к адресу и сохраняется при смене офиса. А подключив SIM-карту МТТ все возможности номера 8-800 становятся доступны и на мобильном телефоне без интернета.

МТТ занимает второе место по доходам от услуги «Бесплатный вызов 8-800» по данным исследования «Российский рынок услуги «Бесплатный вызов» (8-800) – итоги 2019 года», проведенного агентством «ТМТ Консалтинг».



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