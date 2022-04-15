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Обновленная АТС Tele2 поможет улучшить общение с клиентами

Tele2, российский оператор мобильной связи, улучшает функционал «Корпоративной АТС 2.0». Компания предлагает пользователям новые способы повышения эффективности работы с клиентами и сотрудниками. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Расширенный функционал облачного решения включает запись разговоров, аналитику речи, интеграцию с CRM, статистику и дашборды.

Наиболее востребованной услугой у бизнес-абонентов по итогам I квартала 2022 г. стала «Корпоративная АТС 2.0». Спрос на нее с начала года увеличился на 20%. Сервис позволяет быстро и легко организовать многоканальную телефонию без затрат на оборудование и технических специалистов, записывать входящие и исходящие звонки для оценки качества работы сотрудников, информировать клиентов, проводить онлайн-конференции, осуществлять контроль и объединять удаленные подразделения.

Корпоративная АТС эффективна для привлечения новых клиентов, оптимизации бизнес-процессов, организации контакт-центра без существенных капитальных затрат. АТС используют компании из различных индустрий: сети кафе и ресторанов, салоны красоты, спортивные клубы, медицинские и диагностические центры, такси и логистические компании, курьерские службы, автосервисы. АТС делает путь клиента при звонке в компанию максимально простым и удобным и повышает шансы того, что он дозвонится до организации.

Tele2 расширила функционал сервиса, и у пользователей появились новые возможности. Так, через мобильное приложение «КАТС» они могут со смартфона управлять АТС, настраивать ее под потребности своего бизнеса, просматривать статистику, в режиме реального времени отслеживать звонки клиентов и видеть историю подключения услуг. Сейчас доступна версия для пользователей iOS, в ближайшее время появится для Android.

Сделать работу с пропущенными звонками удобней и улучшить клиентский опыт предприниматели могут с новой опцией «SMS-информатор». Она подключается в рамках сервиса «Корпоративная АТС 2.0». Если абонент позвонил в компанию по многоканальному номеру, и никто не взял трубку, то ему поступит SMS. Текст сообщения пользователь АТС самостоятельно задает в личном кабинете. Это может быть уведомление о звонке менеджера, сообщение с адресом сайта и режимом работы компании, любая другая полезная информация.

Помимо этого, разработчики обновленного решения реализовали возможность собирать и записывать звонки в конференциях. Так, корпоративная АТС станет безопасной и надежной альтернативой платформам видеосвязи и позволит решить многие задачи, связанные с конференциями, чатами и телефонией.

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Цифровизация

Функционал АТС предприниматели могут усилить современной CRM-системой от Tele2. Она включает единый интерфейс «диалоги» в режиме работы «одного окна», модуль бизнес-аналитики с коллтрекингом, мультиканальный отчет для оценки вклада рекламных кампаний в общий результат. Вместе эти модули позволят бизнесу вывести автоматизацию продаж и маркетинга на новый уровень, чтобы привлечь и удержать еще больше клиентов. С опцией «Коннектор» пользователи АТС смогут интегрировать ее с другими CRM-системами, которые используются в компании.

«Tele2 как российская компания знает специфику отечественного бизнеса и нужды предпринимателей, – сказала Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2. – Они активно задействуют новые технологии для эффективного привлечения и удержания клиентов. Нам важно максимально упростить для заказчиков настройку услуг и предложить больше возможностей за счет лучших разработок. Наша корпоративная АТС позволяет оптимизировать бизнес-процессы и совершенствовать клиентский сервис. Компании получат удобный централизованный канал взаимодействия со своей базой, повысят эффективность коммуникаций и всегда будут на связи со своими клиентами и партнерами».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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