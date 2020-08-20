«Сенсарт» разработала новые сенсоры для плазменных панелей

«Сенсарт», резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», представила новую модель оптических сенсоров – Surfancy Compact. С их помощью из стандартных плазменных панелей можно монтировать видеостены практически любого размера и формы.

«Сенсарт» является разработчиком и производителем сенсорной системы Surfancy и интерактивных решений на ее основе.

Сенсоры Surfancy Compact создают бесшовную сенсорную панель и предназначены для создания видеостен из плазменных панелей диагональю 55 дюймов. Новая разработка компании может использоваться для организации выставочных застроек, музейных инсталляций и офисных презентационных видеостен.

В оборудовании Surfancy применяется собственная запатентованная технология «теневой локации». Ее принцип заключается во множественном облучении объекта краткосрочными импульсами, что позволяет вычислить координаты объекта (в данном случае пальца пользователя) по отбрасываемым им теням. Для работы в режиме multi-touch применяются уникальные алгоритмы «отсечения» ложных координат и подавления оптических шумов.

Разработчикам Surfancy удалось не только выпустить новую версию сенсоров, но и создать гибкую платформу, которая позволяет сконфигурировать архитектуру сенсоров таким образом, чтобы получить экран практически любого размера и формы.

Также компания представила сенсоры для криволинейных поверхностей Surfancy CurveX. Они позволяют создать искривленный сенсорный экран до 16 метров в длину и до четырех метров в высоту c минимальным радиусом изгиба три метра.

Применяться изогнутые экраны, которые выглядят эффектнее по сравнению с привычными видеостенами, могут не только для создания развлекательных решений, но и в информационных и ситуационных центрах, где необходимо обеспечить пользователю панорамный обзор.

Дмитрий Литманович, основатель компании «Сенсарт», сказал: «С учетом роста цен на зарубежные технологии и сенсорные решения, а также событий этого года, которые, несомненно, повлияли на каналы доставки оборудования, многие поставщики интерактивных решений и компании-интеграторы сейчас находятся в поиске альтернативных технологий и производителей сенсорного оборудования. Кроме того, "осенсоривание" искривленных поверхностей является достаточно сложной инженерной задачей и выпуск Surfancy CurveX позволит отказаться от использования технологий, заведомо не предназначенных для таких кейсов».

Евгений Романов, старший проектный менеджер кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Компания "Сенсарт" уже давно зарекомендовала себя как разработчик уникальных технологий интерактивного взаимодействия, в том числе медицинской и социальной направленности. А на примере своих новых продуктов компания впервые доказала, что сенсорные экраны могут быть любых размеров и форм. Мы будем и дальше с интересом следить за успехами команды инженеров "Сенсарт"».