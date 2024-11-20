ГК «Корус Консалтинг» помогла турецким модным брендам выйти на российские маркетплейсы

Команда ГК «Корус Консалтинг» подключила новый канал онлайн-продаж для брендов-партнеров компании «Марка Рус». ИТ-специалисты интегрировали существующую ERP-систему Microsoft Dynamics AX 2012 и сервис для работы с маркетплейсами, а также создали универсальный механизм, который автоматизирует задачи, связанные с обработкой заказов, товародвижением и обеспечивает возможность быстрого масштабирования бизнеса на новые площадки.

«Марка Рус» представляет крупные международные fashion-бренды в России. В настоящее время компания развивает торговые точки Club, NetWork, MUDO и OXXO.

Основные онлайн-продажи партнеров «Марка Рус» шли через интернет-магазины. Чтобы больше клиентов познакомились с новыми брендами, компания расширила каналы сбыта и подключила Club, NetWork, MUDO и OXXO к популярным маркетплейсам Ozon и Lamoda.

«Корус Консалтинг» в 2021 г. реализовал масштабный проект по внедрению Microsoft Dynamics AX 2012 в компании «Марка Рус». Существующая ERP является бизнес-критичным продуктом и центром ИТ-ландшафта: обеспечивает достоверность данных, высокую скорость операций и единый цифровой контур для магазинов. Поэтому «Марка Рус» заинтересована в сохранении и развитии платформы. Для отражения новых процессов в учетной системе понадобилось интегрировать ERP с сервисом для автоматизации торговли на ecommerce-платформах.

ИТ-специалисты «Корус Консалтинг» создали инструмент, который заказчик может самостоятельно модифицировать в соответствии с потребностями бизнеса — подключать бренды и площадки с минимальными доработками. Решение позволило автоматизировать большинство операционных задач: управление ассортиментом, резервирование, обмен данными с внутренней системой маркетплейсов, включение заказа в текущую цепочку комплектации и отгрузки со склада.

Важным этапом проекта стала реализация автоматического заполнения маркетинговой информации и размещения фотографий продукции. Это значительно снизило трудозатраты в части создания новых карточек номенклатур в ERP и передачи данных маркетплейсам. Сегодня Microsoft Dynamics AX уже поддерживает торговлю на Ozon и Lamoda. «Марка Рус» и далее планирует расширять присутствие новых брендов на других маркетплейсах в России.

«Мы построили решение на базе существующей интеграции учетной системы с интернет-магазином, которую реализовали ранее с «Корус Консалтинг» в рамках внедрения ERP. Запуск прошел абсолютно безболезненно. ИТ-партнер создал гибкий масштабируемый механизм. Мы своевременно запустили перспективный канал сбыта и планируем через него наращивать продажи», — сказала Евгения Романова, директор по финансам, логистике и ИТ компании «Марка Рус».

«Интеграция практически автономна — она позволяет принимать и обрабатывать заказы с маркетплейсов без привлечения третьей стороны. Такое расширение функциональности еще не стало типовым для рынка и самих ecommerce-платформ, поэтому мы тщательно подошли к формированию концепции целевого решения. Поскольку объемы онлайн-продаж уже растут, следующий этап проекта — автоматизация сверки данных для повышения качества сервиса и учета», — отметила Полина Рочева, ведущий консультант департамента Microsoft ERP ГК «Корус Консалтинг».