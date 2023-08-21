Илья Бурец назначен на должность креативного директора «МТС медиа»

Илья Бурец возглавит девелопмент оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION и займется созданием «Центра креативного продюсирования». Также в зоне его ответственности будет уже действующая в компании программа по инвестициям в российское кино. Ранее Илья Бурец занимал должность креативного директора в онлайн-кинотеатре «Иви», где занимался линейкой оригинального контента платформы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Илья Бурец работает в медиаиндустрии более 15 лет. С 2021 г. занимал позицию креативного директора Департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви». Он занимался выстраиванием системы по отбору, запуску, контролю производства фильмов и сериалов собственного производства сервиса, среди них такие популярные проекты, как «13 клиническая», «И снова здравствуйте», «Райцентр», «Химера» и др. Также Бурец отвечал за разработку и реализацию стратегии «Иви — дом талантов», в рамках которой сервис сотрудничал с лидерами индустрии кинопроизводства.

Как продюсер работал над кино и сериальными проектами, в том числе это сериал «Беспринципные», фильм «Родные» с рекордными сборами кинотеатрального проката, многосерийный художественный фильм «Магомаев».

В 2012 г. создал с партнерами компанию Lunapark, где занимал должность генерального директора. Первым из самых громких проектов компании, над продюсированием которого работал Илья, стали фильмы франшизы «Горько!».

Илья Бурец

Как креативный продюсер участвовал в разработке и реализации маркетинговой стратегии кинотеатрального релиза фильмов «Гоголь», «Т-34», «Елки новые», «Время первых».

Ранее Илья работал в отделах маркетинга различных медиаструктур, занимал управленческие позиции в крупнейших российских медиакомпаниях Bazelevs, Central Partnership. Работал в «Русской медиа группе» и Independent Media Sanoma Magazines.

«Я рад присоединиться к невероятной команде KION и начать работать над производством оригинальных проектов платформы. KION — молодой и дерзкий игрок на рынке онлайн-кинотеатров. Многие фильмы и сериалы сервиса становятся успешными и обсуждаемым событиями как в индустрии, так и среди зрительской аудитории. Передо мной стоит задача сформировать устойчивое поступательное развитие собственных проектов KION “in house”, укрепить при этом наработанные эффективные отношения со Студиями и независимыми продюсерами на рынке и при этом сохранить уже успевшее себя зарекомендовать ДНК бренда KION», — сказал Илья Бурец.

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«Мы хотим усилить направление производства оригинального контента KION как флагманское и рады пригласить в команду такого яркого и интересного продюсера как Илья Бурец. Илье предстоит фактически перезапустить заново работу «Центра креативного продюсирования» контента с акцентом на увеличение доли наших оригинальных проектов, которые рождаются внутри KION. За первые три года мы прошли путь от «стопки» сценариев до заметных зрительских успехов наших фильмов и сериалов.

Илье предстоит выполнить задачу нашего нового этапа развития - обновить, усилить команду креативных продюсеров и шоуранеров для увеличения собственных разработок с учетом меняющейся зрительской конъюнктуры, разработать темы, проекты, героев, которые должны быть комплементарны всем развлекательным сервисам экосистемы МТС.

Я очень рад усилению команды талантливым продюсером с эффективным опытом выпуска знаковых для рынка крупных кинотеатральных релизов и пониманием потребностей зрителей онлайн кинотеатров», — отметил генеральный продюсер KION Игорь Мишин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.