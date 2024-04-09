«Контур.Недвижимость» поможет застройщикам контролировать исправления дефектов на объекте

«Контур.Недвижимость» продолжает развивать ИТ-решения для застройщиков. В сервисе «Приемка объектов недвижимости» появилась новая возможность. Теперь пользователи смогут контролировать исправление дефектов в личном кабинете. Об этом CNews сообщили представители «Контур».

Дефекты в квартирах обнаруживают дольщики на этапе осмотра. Это могут быть, например, царапины на двери или окнах, неровные полы или сколы на плитке в санузле. Исправить их застройщик должен в течение 45 дней. Чем быстрее работы будут выполнены, тем быстрее дольщик сможет получить ключи.

Новая функциональность в сервисе помогает сделать процесс устранения замечаний прозрачным и для застройщика, и для подрядчиков. Все дефекты, выявленные дольщиками, попадают в единую базу: мастера фиксируют их с помощью телеграм-бота прямо во время осмотра. Для каждого дефекта создается отдельная карточка с описанием, фотографиями и актом осмотра. Эта карточка автоматически назначается подрядчику или сотруднику застройщика, ответственному за ее устранение.

В режиме онлайн застройщик может отслеживать, как исправляются дефекты во всем доме. Когда ответственные выполняют работы, они отмечают это в сервисе, и у карточки меняется статус.

В карточке дефекта можно оставлять комментарии, а также добавлять фотографии. Например, когда подрядчик заменил окно, на котором была царапина, ему достаточно сделать фото и добавить его в карточку. Представитель застройщика сразу увидит, что работы действительно выполнены. При этом подрядчик не может самостоятельно закрыть задачу: для этого ему нужно согласование застройщика. Коммуникация между всеми участниками процесса значительно упрощается.

Игорь Рябченко, руководитель сервиса «Приемка объектов» от «Контур.Недвижимости»: «В ближайшие несколько лет перед строительной отраслью стоят амбициозные планы по цифровизации. Мы, как один из крупнейших федеральных ИT-разработчиков, эту тенденцию поддерживаем и активно инвестируем в создание новых решений для отрасли. Теперь в сервисе для электронной приемки застройщики смогут контролировать исправление замечаний дольщиков. Это один из самых важных этапов сдачи объекта. От того, как быстро он пройдет, зависят издержки компании, а также лояльность клиентов-дольщиков».

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«Контур.Недвижимость» — это комплекс сервисов для профессионалов рынка: застройщиков, риелторов и банков. Решения сегмента помогают автоматизировать проверку и проведение сделок, передачу ключей и управление агентством недвижимости.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы не тратили время на изучение законов, а развивали свое дело.Контур вкладывается в развитие профессионального ИT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.