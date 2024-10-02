Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках
|

В «Контур.Недвижимости» появилась проверка кредитного рейтинга

В сервисе «Эксперт-проверка» от «Контур.Недвижимости» появилась проверка кредитного рейтинга физлица. Рейтинг рассчитывается на основе информации из нескольких официальных источников. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервис показывает скоринговый балл, а также дополнительные сведения: количество активных счетов в банках и дату закрытия последнего счета; суммарный лимит активных кредитов;  просрочки по кредитам; безнадежные долги, которые переданы на взыскание; обращения в БКИ и банки, в том числе запросы кредитной истории от третьих лиц.

Кредитный рейтинг поможет риелторам, сотрудникам застройщика, а также кредитным брокерам оценить, сможет ли клиент получить ипотеку и скорректировать стратегию обращений в банки. Также рейтинг можно использовать, чтобы оценить добросовестность покупателя или продавца недвижимости. Например, высокая закредитованность и крупные просрочки говорят о риске банкротства.

Проверку кредитного рейтинга можно заказать отдельно или в рамкой комплексной проверки участника сделки. Во втором случае кроме сведений о кредитной истории сервис также покажет исполнительные производства, судебные дела, коммерческую деятельность, а также сведения об участии в экстремистской и террористической деятельности.

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации
Маркет

Новый вид проверки можно использовать в связке с другим решением «Контур.Недвижимости» — сервисом «Ипотечный брокер». Пользователь может сначала самостоятельно проверить клиента в «Эксперт-проверке». А после — подобрать банк и ипотечную программу, исходя из его возможностей. За кредиты, полученные с помощью сервиса, можно получить вознаграждение.

Алексей Лапихин, руководитель сервиса «Эксперт-проверка»: «Мы стремимся сделать наши решения максимально полезными для пользователей. Проверка кредитного рейтинга — важный и ценный инструмент для профессионалов рынка недвижимости. Сейчас, когда требования банков ужесточаются, особенно важно уделять повышенное внимание проверке заемщика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как правильно внедрять RPA в компании

ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза

Метрокластер, NGFW, супераппы, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов

«Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: