Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

ВТБ и ПИК провели первую онлайн-выдачу ипотеки

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ совместно с группой компаний ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотечного кредита. Пилотная сделка прошла в Москве: клиент дистанционно из дома приобрел недвижимость в комплексе ГК ПИК «Шереметьевский».

Новый процесс получения ипотечного кредита полностью цифровой и не требует посещения офиса банка. Заявка на ипотеку оформляется на сайте застройщика. После ее одобрения банком клиент подписывает все документы полностью удаленно - заявление на открытие счета, кредитную документацию, договор ДДУ - с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром. Расчеты по сделке проводятся онлайн через сервис безопасных расчетов «Метр квадратный» (компания в составе Группы ВТБ).

В настоящее время проект пилотируется в Москве. С сегодняшнего дня клиенты ПИК смогут проходить всю процедуру покупки квартиры на сайте компании: от подачи заявки на кредит до подписания ДДУ и получения кредита с помощью цифровой подписи.

Первая сделка состоялась по новой ипотечной программе «Берём проценты на себя», которую ВТБ и ГК ПИК анонсировали 13 апреля. В рамках акции клиенты могут приобрести квартиру в кредит практически по нулевой ставке и на тех же условиях, что и покупатели без ипотеки: стоимость объекта недвижимости не меняется. Льготные условия будут действовать для заемщиков в течение одного года, после чего ценовые параметры устанавливаются на уровне зафиксированной в договоре ставки (в рамках стандартных ипотечных программ ВТБ).

«Поддержка наших клиентов и партнеров в условиях распространения коронавируса – основная задача и приоритет в работе ВТБ. Сегодня мы положили начало новому, полностью цифровому формату покупки квартиры с помощью ипотеки в России. ВТБ реализовал такую возможность для своих заемщиков первым из российских банков совместно с лидером строительной отрасли – группой компаний ПИК. Это настоящий прорыв для всего ипотечного и жилищного рынка России», – сказал Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Мы несколько лет работали над тем, чтобы сделать ипотеку и покупку квартиры по-настоящему, «по-честному» онлайн! Чтобы любой клиент, даже тот, который раньше не был клиентом конкретного банка, смог получить ипотеку и купить квартиру «не выходя из комнаты». Некоторые банки декларировали, что они предоставляют такую услугу – но на самом деле это была подмена понятий: требовался или визит курьера к клиенту, или визит клиента в банк. Режим самоизоляции стал для нас вызовом, и мы смогли с банком ВТБ и при содействии ЦБ России создать по-настоящему инновационный продукт. Казалось бы, небольшой шаг в развитии технологий стал огромным скачком для всей отрасли», - отметил Сергей Гордеев, президент группы компаний ПИК.

Другие материалы рубрики

В ВТБ массовый исход ИТ-руководителей

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях»

ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд

Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк

ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания

Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома
Показать еще

Наука

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках