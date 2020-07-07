ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью

ГК «А101» и «Домиленд» запустили в рабочую эксплуатацию платформенное решение «А101 Бизнес» для собственников и операторов коммерческих помещений во всех жилых комплексах девелопера.

Мобильное приложение «А101 Бизнес» уже доступно для скачивания в AppStore и Google Play. Его авторизованные пользователи могут найти арендаторов на свое помещение и контролировать расчёты с ними, а арендаторы – выбрать тип бизнеса, посмотреть расположение ближайших конкурентов и выбрать подходящее помещение из числа непроданных или сдающихся в аренду другими собственниками.

Кроме того, операторы коммерческих объектов получили возможность обращаться напрямую к жителям: анонсировать открытие и продвигать свои услуги на информационных ресурсах ГК «А101», вести онлайн-запись, принимать заказы на доставку, сообщать об акциях и спецпредложениях.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим сказала: «У приложения «А101 Бизнес» потенциально большая аудитория – до 80 тыс. человек. Сейчас в реализованных проектах ГК «А101» проживает более 45 тысяч человек, работает порядка 300 объектов коммерческой инфраструктуры, которой также пользуются жители соседних ЖК и частного сектора. Внедрение цифровых сервисов позволяет формировать сильный и технологичный бренд, поэтому мы намерены развивать это направление, и к осени планируем радикально обновить наше мобильное приложение для жителей».

Благодаря новой версии приложения жители районов, построенных ГК «А101», смогут более тесно взаимодействовать с управляющей компанией и отслеживать любые обращения в центр клиентского обслуживания, передавать показания счетчиков и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, оформлять гостевые пропуска, участвовать в опросах и общих собраниях, заказывать товары или услуги в маркетплейсе, размещать объявления и т.п.

Генеральный директор «Домиленд» Дарья Воронова отметила: «Мобильные приложения «Домиленд» используют более 100 тысяч пользователей в разных жилых комплексах по всей России. ГК «А101» поставила перед нами интересную задачу: адаптировать продукт для управления коммерческой недвижимостью. Решение не только позволит собственнику управлять своими помещениями, но и арендатору построить эффективные процессы обслуживания жителей проектов ГК «А101», — комментирует. - В совокупности, такая цифровизация помогает бизнесу оптимизировать процессы, снижать дебиторскую задолженность и повышать рентабельность, а пользователям даёт высокий уровень комфорта и формирует лояльное комьюнити».