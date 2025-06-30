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Бурлак Андрей
УПОМИНАНИЯ
Бурлак Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13370 2
|EY - Ernst & Young Global 374 1
|Meta Platforms - Facebook 4478 1
|ONYX International 149 1
|Юрко Вадим 8 1
|Пучкова Татьяна 4 1
|Макаров Андрей 24 1
|Литовченко Дмитрий 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 1
|Испания - Королевство 3739 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
|Европа 24422 1
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