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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бурлак Андрей


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 «Ростелеком» и «Абсолют Страхование» запускают сервис страхования цифровых кабин 1
10.06.2016 МТС и «Абсолют Страхование» оформят путешественникам страховку по мобильному телефону 1
13.11.2014 Страховые компании готовятся развивать онлайн-продажи 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бурлак Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13370 2
EY - Ernst & Young Global 374 1
Meta Platforms - Facebook 4478 1
ONYX International 149 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 51 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 101 1
Malayan Insurance Company 1 1
ВТБ Страхование 61 1
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 15 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1481 1
АльфаСтрахование СГ 334 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 1
Ренессанс Страхование 165 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 821 1
Ингосстрах СПАО 439 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5007 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13045 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3997 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5406 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 160 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5185 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8448 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3761 1
InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 30 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 566 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28371 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25006 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12472 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7867 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5988 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14143 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10888 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8227 1
Юрко Вадим 8 1
Пучкова Татьяна 4 1
Макаров Андрей 24 1
Литовченко Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 1
Испания - Королевство 3739 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
Европа 24422 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10258 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6032 2
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 220 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2439 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5069 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5773 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 395 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9170 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 230 1
Дача - дачники 918 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6582 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5287 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 991 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 281 1
Аренда 2505 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1103 1
Mount Onyx 1 1
Forrester Research 824 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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