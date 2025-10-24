Разделы

Юрко Вадим


СОБЫТИЯ


24.10.2025 «МигКредит» запустил уникальный для рынка МФО «Личный кабинет инвестора» с полностью цифровым клиентским путем 1
14.05.2024 На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Денум», управляющей активами в сфере финтеха 1
02.12.2014 «Ингосстрах» запустил сервис приема онлайн-платежей по договорам ипотечного страхования 1
13.11.2014 Страховые компании готовятся развивать онлайн-продажи 1
06.11.2014 «Ингосстрах» выпустил мобильное приложение для планшетов на базе iOS и Android 1
09.09.2014 «Ингосстрах» запустил мобильное приложение на платформе Windows Phone 1
09.08.2012 Оплатить полисы «Ингосстрах» теперь можно через систему Contact 1
11.11.2011 «Ингосстрах» предлагает мобильное страхование на платформе Android OS 1
18.12.2003 Банкам стало труднее инвестировать в ИТ 1

Denum Tech - Денум Тех - Денум Солюшнз 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14037 1
ONYX International 150 1
Meta Platforms - Facebook 4520 1
EY - Ernst & Young Global 381 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Ингосстрах СПАО 449 6
Папа Финанс МКК 1 1
Malayan Insurance Company 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2977 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1613 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Альфа-Банк 1856 1
АльфаСтрахование СГ 351 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 857 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 202 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 395 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 107 1
ВТБ Страхование 61 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 55 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 16 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5188 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3230 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12906 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56582 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25506 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12145 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27022 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72338 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5824 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33669 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12669 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 509 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22772 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5210 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13254 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28849 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4856 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14944 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4243 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11232 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1702 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13280 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4042 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1878 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4133 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5601 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 303 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4592 1
InsurTech - E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 30 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3987 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1125 1
Google Android 14605 3
Apple iOS 8201 3
Google Play - Google Store - Android Market 3413 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Microsoft Windows 16257 2
Sage Group - SalesLogix 27 1
Apple - App Store 2988 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2104 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5114 1
Альфа-Банк Экспресс 16 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 247 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
Хрусталев Максим 7 1
Меднов Сергей 124 1
Назмутдинова Раиса 29 1
Пучкова Татьяна 4 1
Бурлак Андрей 3 1
Литовченко Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155557 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45459 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13543 2
Испания - Королевство 3758 1
Европа 24595 1
Земля - планета Солнечной системы 10630 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6211 6
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 228 6
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 412 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50959 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10641 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17284 2
Страхование - ипотечное страхование - mortgage insurance 8 2
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 514 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5471 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14950 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25788 1
Аренда 2571 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11664 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 895 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 318 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10468 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1033 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5819 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6741 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5271 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2494 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2934 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 695 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1013 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2245 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6189 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 252 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6476 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 216 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8344 2
Forrester Research 828 1
Mount Onyx 1 1
