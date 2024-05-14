На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Денум», управляющей активами в сфере финтеха

На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании ООО «Денум» – головной компании группы Denum. Объем эмиссии составил 11 млн руб. Номинальная стоимость одного ЦФА – 10 тыс. руб. Срок обращения – шесть месяцев. На протяжении этого времени инвесторы будут получать гарантированные ежемесячные выплаты, соответствующие доходности 20% годовых, а в дату погашения получат 100% номинальной стоимости цифровых активов. Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

Под управлением «Денума» находятся различные финтех-компании и сервисы, среди которых МФК «МигКредит», МКК «Папа Финанс», ИТ-компания Denum Tech, сервис рассрочек «Денум Плати частями» и др. «Денум» стал первой компанией, управляющей активами из сферы финтеха, которая привлекла средства через ЦФА.

«Мы видим, что ЦФА все чаще используются для финансирования инновационных проектов, так как они открывают возможности для диверсификации источников фондирования финтех-проектов. Выпуск «Денум-1» подтверждает этот тренд. Цифровые активы позволяют эмитентам привлекать финансирование от инвесторов для эффективного развития востребованных бизнес-направлений», - сказал Максим Хрусталев, генеральный директор платформы «Токеон».

«ЦФА – это новый для группы инструмент фондирования. Полученные средства будут направлены на финансирование одного из самых быстрорастущих подразделений – «Денум Плати частями» (ООО «Денум Солюшнз»), которое специализируется на предоставлении сервиса рассрочек и является резидентом инновационного фонда «Сколково». Приобретенный в процессе подготовки дебютного выпуска ЦФА опыт будет нами детально проанализирован, однако уже сейчас можно говорить о том, что цифровые активы являются наиболее выгодным и гибким способом привлечения средств для компании и безопасным инструментом для инвесторов», - отметил Вадим Юрко, генеральный директор ООО «Денум».

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ООО «Токены» является оператором платформы «Токеон» и входит в реестр операторов информационных систем Банка России с июня 2023 г.