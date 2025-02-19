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Хрусталев Максим



19.02.2025 «Токеон» запускает программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы 1
25.06.2024 Платформа «Токеон» провела выпуск гибридных цифровых прав на торт 1
05.06.2024 ПСБ выпустил первые в России цифровые права от винодельни 1
14.05.2024 На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Денум», управляющей активами в сфере финтеха 1
19.04.2024 На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании из сферы флиппинга 1
19.04.2024 На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании из сферы флиппинга 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Хрусталев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Denum Tech - Денум Тех - Денум Солюшнз 3 1
Цифровые активы 123 1
Папа Финанс МКК 1 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 20 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1460 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
Шавнев Евгений 3 2
Юрко Вадим 8 1
Николаев Михаил 6 1
Чернощекин Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
Франция - Французская Республика 7860 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 4
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 170 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 642 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4844 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6185 1
Увлечения и хобби - Hobbies 365 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 1
Цифровое право - Цифровые права 117 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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