Разделы

Цифровизация
|

«Токеон» запускает программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы

Платформа «Токеон» совместно с мультисервисной платформой «Правокард» запускают программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы. Об этом CNews сообщили представители «Токеон».

В рамках программы «Токеон» организует юридическую защиту инвесторов-физлиц. В частности, в случае неисполнения эмитентом в результате дефолта своих обязательств по выпуску ЦФА интересы инвесторов будут представлены в суде в форме коллективного иска. Услуга будет бесплатна для инвесторов.

Цель программы – способствовать росту доверия массовых инвесторов к инструменту ЦФА и повышению привлекательности инвестиций в цифровые активы. Выпуски, которые участвуют в программе, отмечены в личном кабинете платформы «Токеон» специальным знаком.

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники
Импортонезависимость

«Создание безопасной и защищенной среды для пользователей – один из приоритетов «Токеона» в условиях динамично развивающегося рынка ЦФА. Инвесторы, особенно физические лица, зачастую не обладают достаточными ресурсами или компетенциями для самостоятельного ведения судебных дел. Платформа «Токеон» устраняет этот барьер, гарантируя правовую помощь держателям ЦФА. Кроме того, такая практика будет способствовать развитию правовой базы рынка цифровых активов, а также формированию более устойчивой и защищенной среды для всех участников отрасли в перспективе ее долгосрочного развития», – сказал Максим Хрусталев, генеральный директор платформы «Токеон».

«"Правокард" обладает многолетней экспертизой в сфере юридического обслуживания бизнеса и частных лиц и гарантирует полную защиту интересов инвесторов. Процесс разрешения споров будет максимально прозрачным. Программа предусматривает четкий порядок действий в случае дефолта эмитента, включая сбор документов, подготовку коллективных исков и представление интересов инвесторов в суде», – отметила Ольга Шувалова, заместитель генерального директора «Правокард».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Власти потратили более 800 млн на «Умные города»: IQ городов вырос в полтора раза

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще