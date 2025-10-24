Разделы

ПО Веб-сервисы
|

«МигКредит» запустил уникальный для рынка МФО «Личный кабинет инвестора» с полностью цифровым клиентским путем

МФК «МигКредит» представила инновационное решение для частных инвесторов — новый «Личный кабинет инвестора», не имеющий аналогов на российском рынке микрофинансирования. Платформа полностью переводит взаимодействие с инвесторами в цифровой формат и предоставляет интеллектуальный сервис, который подбирает индивидуальные условия размещения средств в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители группы Denum.

По словам СЕО группы Denum Вадима Юрко, у частных инвесторов растет запрос на удобные цифровые каналы взаимодействия, сопоставимые по уровню с современным онлайн-банкингом.

«Инвесторы хотят управлять своими вложениями дистанционно — открывать и продлевать договоры, пополнять счета или снимать средства, получать актуальную информацию и делать это в один клик. “Личный кабинет инвестора” предоставляет им именно такой опыт — безопасный, прозрачный и максимально удобный», — сказал топ-менеджер.

Новое решение объединяет лучшие стандарты цифровизации и дистанционного банковского обслуживания. В перспективе на базе этой платформы смогут размещаться не только инвестиционные продукты «МигКредит», но и предложения других компаний группы Denum — в едином окне, с единым цифровым доступом.

Полная цифровизация и безопасность данных

Ключевая особенность платформы — полная цифровизация всех процессов. Для заключения договора инвестору достаточно пройти верификацию через портал Госуслуги. Все последующие операции — от подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью до пролонгации или закрытия договора — осуществляются дистанционно.

Такой подход исключает бумажный документооборот и необходимость личных визитов, обеспечивая при этом максимальный уровень защиты данных: все транзакции обрабатываются на собственных серверах «МигКредит».

Интеллектуальный калькулятор и персональные сценарии инвестиций

Встроенный финансовый калькулятор в реальном времени анализирует ключевую ставку ЦБ России и с помощью собственной модели «МигКредит» мгновенно предлагает инвестору оптимальные условия.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

Пользователь может выбрать один из трех инвестиционных сценариев: «Короткие деньги» — срок до шести месяцев, «Средние» — до одного года, «Рантье» — более 12 месяцев.

Система автоматически рассчитывает и отображает наиболее выгодную ставку для выбранного периода, обеспечивая прозрачность и контроль над доходностью.

Директор по работе с инвесторами МФК «МигКредит» Игорь Дементьев подчеркнул, что запуск нового сервиса стал важным этапом цифровой трансформации компании.

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Цифровизация

«Мы полностью отказались от бумажного документооборота. Интеграция с Госуслугами — это показатель зрелого финтеха, доступный единицам на рынке МФО. “Личный кабинет инвестора” отражает нашу философию — уход от бюрократии в пользу умных и безопасных решений. Благодаря этому сервису, а также возможности пополнения и снятия средств в любое время, мы уже достигли рекордного роста базы уникальных инвесторов», - сказал он

Запуск «Личного кабинета инвестора» не только усиливает позиции «МигКредит» как технологического лидера микрофинансового сектора, но и открывает новые возможности для партнерств и регионального расширения, предлагая частным инвесторам безопасный и комфортный цифровой сервис — инвестиции в один клик.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Более сотни расширений к браузеру Chrome атакуют WhatsApp

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще