«МигКредит» запустил уникальный для рынка МФО «Личный кабинет инвестора» с полностью цифровым клиентским путем

МФК «МигКредит» представила инновационное решение для частных инвесторов — новый «Личный кабинет инвестора», не имеющий аналогов на российском рынке микрофинансирования. Платформа полностью переводит взаимодействие с инвесторами в цифровой формат и предоставляет интеллектуальный сервис, который подбирает индивидуальные условия размещения средств в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители группы Denum.

По словам СЕО группы Denum Вадима Юрко, у частных инвесторов растет запрос на удобные цифровые каналы взаимодействия, сопоставимые по уровню с современным онлайн-банкингом.

«Инвесторы хотят управлять своими вложениями дистанционно — открывать и продлевать договоры, пополнять счета или снимать средства, получать актуальную информацию и делать это в один клик. “Личный кабинет инвестора” предоставляет им именно такой опыт — безопасный, прозрачный и максимально удобный», — сказал топ-менеджер.

Новое решение объединяет лучшие стандарты цифровизации и дистанционного банковского обслуживания. В перспективе на базе этой платформы смогут размещаться не только инвестиционные продукты «МигКредит», но и предложения других компаний группы Denum — в едином окне, с единым цифровым доступом.

Полная цифровизация и безопасность данных

Ключевая особенность платформы — полная цифровизация всех процессов. Для заключения договора инвестору достаточно пройти верификацию через портал Госуслуги. Все последующие операции — от подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью до пролонгации или закрытия договора — осуществляются дистанционно.

Такой подход исключает бумажный документооборот и необходимость личных визитов, обеспечивая при этом максимальный уровень защиты данных: все транзакции обрабатываются на собственных серверах «МигКредит».

Интеллектуальный калькулятор и персональные сценарии инвестиций

Встроенный финансовый калькулятор в реальном времени анализирует ключевую ставку ЦБ России и с помощью собственной модели «МигКредит» мгновенно предлагает инвестору оптимальные условия.

Пользователь может выбрать один из трех инвестиционных сценариев: «Короткие деньги» — срок до шести месяцев, «Средние» — до одного года, «Рантье» — более 12 месяцев.

Система автоматически рассчитывает и отображает наиболее выгодную ставку для выбранного периода, обеспечивая прозрачность и контроль над доходностью.

Директор по работе с инвесторами МФК «МигКредит» Игорь Дементьев подчеркнул, что запуск нового сервиса стал важным этапом цифровой трансформации компании.

«Мы полностью отказались от бумажного документооборота. Интеграция с Госуслугами — это показатель зрелого финтеха, доступный единицам на рынке МФО. “Личный кабинет инвестора” отражает нашу философию — уход от бюрократии в пользу умных и безопасных решений. Благодаря этому сервису, а также возможности пополнения и снятия средств в любое время, мы уже достигли рекордного роста базы уникальных инвесторов», - сказал он

Запуск «Личного кабинета инвестора» не только усиливает позиции «МигКредит» как технологического лидера микрофинансового сектора, но и открывает новые возможности для партнерств и регионального расширения, предлагая частным инвесторам безопасный и комфортный цифровой сервис — инвестиции в один клик.