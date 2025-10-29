Разделы

Сбербанк представил новый функционал: чаевые и отзывы — за один платеж

Сбербанк запускает новый сервис: клиент может оставить чаевые и оценить обслуживание прямо на POS-терминале в рамках одного платежного сценария. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь, посещая любимые места и используя новые биометрические терминалы Сбербанка, клиент любого банка сможет оставить оценку заведению. А при подключении партнера к сервису «СберЧаевые» — отправлять чаевые в знак благодарности. Все эти функции стали частью одного устройства.

Новый сервис будет работать в подключенных к эквайрингу Сбербанка торговых точках — в кафе и ресторанах, услугах и магазинах розничной торговли.

Клиентский опыт простой и быстрый - чаевые, а также оценка заведения реализуются в рамках одной оплаты, сценарий универсальный для всех видов бизнеса.

Каждая оценка и комментарий (для подключенных партнеров) автоматически передаются в 2ГИС с пометкой «Подтвержден Сбером», что повышает доверие к оценке заведения. Для удобства мерчантов в приложении «СберБизнес» доступна панель управления отзывами: сводные метрики, аналитика от нейросети Сбербанка GigaChat, фильтры, отчеты и ответы на отзывы.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбербанка: «Это уникальное решение на российском рынке эквайринга. Сервис работает на новых терминах «Сбера», которых установлено на данный момент 1,5 млн. Экосистема прозрачной обратной связи выгодна всем: гостям, которые хотят быть услышанными; бизнесу, который стремится стать лучше; официантам и поварам, которым теперь еще проще оставить чаевые. В 2023 г. «Сбер» первым на рынке представил новую линейку POS-терминалов, поддерживающих как привычные всем методы оплат картой, NFC, QR, так и самые инновационные – «Оплата улыбкой». В августе 2025 г. «Сбер» первым вернул бесконтактную оплату через iPhone – «Вжух» – и продолжает обновлять функционал своих терминалов».

