«Сбер» улучшит «Ипотеку для ИТ»

«Сбер» улучшит условия льготной государственной программы «Ипотека для ИТ» в соответствии с решением Правительства России. Банк смягчает требования по минимальному ежемесячному доходу заемщиков. Для городов-миллионников (кроме Москвы) она снижена со 150 тыс. руб. до 120 тыс. руб., для остальных городов — со 100 тыс. руб. до 70 тыс. руб. (для москвичей нижняя планка не изменилась — 150 тыс. руб.). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет. Чтобы сохранить льготную ставку, работать в ИТ-компании заемщик теперь обязан не весь срок выплаты кредита, а только первые пять лет. Более того, при увольнении сотрудник может спокойно искать новую работу в аккредитованной ИТ-компании шесть месяцев, а не три, как раньше: в этот период ставка не вырастет. Вдвое увеличилось количество аккредитованных ИТ-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой, — с 10 тыс. до 20 тыс. Наконец, теперь «Ипотеку для ИТ» в «Сбере» смогут получить молодые специалисты с 18 лет (раньше — с 22 лет).

Кредитование по новым условиям будет доступно после вступления в силу соответствующего постановления Правительства России.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «ИТ-ипотека — один из самых новых продуктов с господдержкой. Но уже с мая прошлого года, когда программа стартовала, мы выдали 2600 таких кредитов на общую сумму 20,8 млрд руб. Обновленные условия, утвержденные Правительством сегодня, расширяют круг клиентов, которые могут ей воспользоваться. Мы ожидаем еще большую востребованность этого продукта в 2023 г. и приглашаем российских ИТ-специалистов воспользоваться привлекательным предложением».

Минимальный первоначальный взнос по ИТ-ипотеке — по-прежнему 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 18 млн руб. для регионов численностью от 1 млн человек, 9 млн руб. для остальных регионов. Напомним, что по программе нельзя купить квартиру на вторичном рынке у физлица, но можно приобрести готовое и строящееся жилье (в том числе по договору долевого участия) у застройщиков, земельный участок для строительства дома по договору подряда. Подать заявку на ИТ-ипотеку можно онлайн на «Домклик».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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