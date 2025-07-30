Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

В «СберБанк Онлайн» появился раздел «Авто» с ключевыми сервисами для автомобилистов

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появился новый раздел «Авто», призванный качественно трансформировать клиентский опыт и объединить ключевые сервисы для автолюбителей. Здесь собраны сервисы, которые ранее уже были представлены в «СберБанк Онлайн», но находились в разных разделах, а также добавлены новые. Раздел «Авто» доступен в «Платежах» (начиная с версии 16.10 для Android). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С помощью «Авто» можно закрыть основные потребности: записаться в проверенных дилерских центрах и СТО на техобслуживание с экономией до 30%, заправиться с кешбэком, не выходя из авто, оплатить штрафы (и даже разделить их оплату на комфортные суммы) и платные дороги, оформить или продлить страховку, приобрести автотовары, узнать рыночную стоимость своего авто. Более того, можно купить или продать машину. Не нужно никуда ехать или просматривать предложения разных поставщиков услуг, чтобы найти выгодные.

При первом входе можно создать цифровой профиль собственного авто или нескольких машин семьи и управлять «семейным автопарком» в пару кликов. Если ранее пользователь уже указывал в приложении информацию о своей машине — например, оплачивал штрафы — информация по его авто подгрузится автоматически.

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС
Цифровизация

Запуск раздела — еще один шаг развития экосистемы Сбербанка для автолюбителей, которая охватывает все аспекты и формы взаимодействия человека с автомобилем.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «"Сбер" продолжает развивать сервисы для клиентов. С одной стороны, мы добавили еще ряд новых услуг в наше мобильное приложение, с другой стороны, мы подумали о том, как сделать так, чтобы сервисы были собраны в понятные сценарии. Для этого в этом году мы запускаем специальные разделы, в которых собраны сервисы вокруг различных жизненных ситуаций. В прошлом году мы уже запустили раздел “Дом”, теперь мы запускаем новый раздел “Авто”. Он позволяет быстро находить решения для любых задач, связанных с машиной. По данным наших исследований, услуги, представленные в новом разделе, очень востребованы среди автолюбителей. В среднем от пяти до 10 раз в месяц человек пользуется различными услугами, связанными с содержанием и эксплуатацией автомобиля, а 30% респондентов при выборе поставщика услуг интересуется решением не одного, а целого комплекса вопросов. Собрав такие частотные сервисы и проверенных поставщиков в одном разделе, мы можем избавить наших клиентов от необходимости поиска подходящего решения и сэкономить время для самого важного».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще