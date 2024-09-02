Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт на собственный процессинг

Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга, запатентованную и внесенную в реестр отечественного ПО. В 2023 г. завершился пилотный проект для сотрудников банка, а с начала 2024 г. миграция перешла в массовую фазу и уже полностью завершилась. Всего процессинг Сбербанка обслуживает порядка 200 млн активных дебетовых и кредитных карт. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Вопрос импортозамещения является для «Сбера» приоритетным. Наш новый процессинг отличается высочайшей надежностью и удобным функционалом. Это на 100% отечественное решение — еще один шаг к достижению технологического суверенитета России. Нам было важно не просто перевести карты на новую платформу, но и сделать это незаметно для клиентов, чтобы они не испытали никаких неудобств. Наша команда справилась. Миграция дебетовых карт прошла бесшовно, а кредитных карт — через их бесплатный перевыпуск, причем с более выгодными условиями».

Мировая практика работы систем банковских карт основывается в большинстве случаев на технологиях с использованием баз данных (БД) Oracle. Сбербанк в рамках миграции подготовил совершенно новое решение с использованием новых уровней надежности и технологий. Предыдущее решение, ранее использовавшееся для процессинга карт, представляло собой монолитную архитектуру, состоящую из основной централизованной базы данных (БД) для обслуживания карточных операций, 12 серверов БД обеспечения режима высокой доступности, 10 дисковых массивов и 38 серверов приложений. Оно имело предел производительности и не позволяло увеличивать нагрузку.

В основе нового процессинга Сбербанка лежит Platform V DataGrid — резидентная система управления базами данных (СУБД) для работы с данными в режиме реального времени от «СберТеха». Такой тип СУБД предназначен для финансовых систем с большим объемом транзакций, сервисов бронирования билетов, крупных маркетплейсов и биллинговых систем. Приложения на базе Platform V DataGrid стабильно работают даже при резком увеличении числа пользовательских запросов — например, во время распродаж и спецпредложений, когда нагрузка на сервисы возрастает в разы. Для работы с менее нагруженными данными Сбербанк использует Platfrom V Pangolin — реляционную СУБД корпоративного уровня, которая соответствует высоким требованиям к безопасности, доступности, надежности и производительности.

Сегодня услугами Сбербанка пользуются 109 млн клиентов. Банк — крупнейший эквайер и эмитент Европы и один из крупнейших эквайеров в мире. Нагрузка на процессинговую платформу Сбербанка доходит до 7 тыс. клиентских операций и 50 тыс. запросов к базам данных в секунду, и компоненты Platform V справляются с ней.