Оборот сервиса SberPay превысил 1,6 трлн руб. за пять месяцев 2024 года

Оборот по платежам с помощью SberPay (в онлайн магазинах без ввода данных карты, оффлайн с помощью QR-кода и по биометрии) с января по май 2024 г. превысил 1,6 млрд руб.. Об этом сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев.

Кроме оплаты со счетов Сбербанка, при использовании мульти-OR, клиенты могут оплачивать покупки со своих счетов у банков партнеров, которые присоединились к платформе. Сервис выгоден банкам, так как оставляют за собой точку контакта с клиентом. Партнеры могут управлять опытом своей платежной страницы, а также выводить туда свои новые сервисы и предложения для клиентов. Преимущество для торговых точек в том, что покупателю доступны все варианты оплаты и мерчант не теряет клиента и свою выручку. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев: «Позитивная динамика говорит о высокой востребованности мульти QR от «Сбера» как клиентами нашего банка, так и клиентами других финансовых организаций. Пул банков-партнеров по сервису SberPay постоянно расширяется. С начала этого года их количество выросло до 16, за последние два месяца к нам присоединился Ozon и «Яндекс Пей». Ведутся переговоры еще с шестью финансовыми организациями. С начала года обороты по платежам и количество транзакций с помощью QR-кодов у банков-партнеров «Сбера» выросли в два раза. Подключенные к платформе партнеры фиксируют увеличение количества клиентов, которые ежемесячно пользуются оплатой по QR «Сбера», на 80% с начала года».

Семейство SberPay включает четыре платежных сервиса бесконтактной оплаты: в интернете в один клик без ввода данных карты, по QR-коду Сбербанка, Android-смартфоном в офлайн-магазинах и оплату улыбкой. Сейчас в России установлено более 2 млн современных универсальных терминалов Сбербанка, принимающих оплату со SberPay. Из них более 600 тыс. позволяют принимать оплату улыбкой.