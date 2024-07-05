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«Сбер» запустил инвестиционный продукт на базе умной ИИ-модели с анализом сигналов Банка России

Квалифицированные инвесторы — клиенты Sber Private Banking — теперь смогут эффективнее инвестировать благодаря актуальной аналитике пресс-релизов Банка России. В этом им поможет трекер на Индекс Циклов Денежно-Кредитной Политики SBERMPCI, созданный на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Модель на основе искусственного интеллекта работает следующим образом. После каждого заседания Банка России по ключевой ставке регулятор выпускает пресс-релиз с комментариями по поводу денежно-кредитной политики. Текст этого документа анализируется с помощью модели, которая оценивает жесткость риторики Банка России, после чего определяется эффективный для данной риторики тип инвестиционных инструментов долгового рынка. При этом ребалансировка инструментов происходит автоматически без участия клиента. База трекера (портфель инструментов, за движением цен которых следует SBERMPCI) основывается на диверсифицированных индексах Московской биржи корпоративных и государственных облигаций, а также ставку денежного рынка RUONIA.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы наблюдаем рост интереса в России к инвестированию. И наш новый трекер на индекс SBERMPCI, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта, поможет квалифицированным инвесторам действовать ещё грамотнее и увереннее, выбирая максимально эффективные инструменты для вложения средств. Ведь в зависимости от денежно-кредитной политики Банка России стоит выбирать разные инструменту для инвестирования на долговом рынке. Скажем, если ожидается снижение ключевой ставки, лучше вкладывать в длинные облигации, если же ожидается повышение ставок в экономике, то актуальными становятся инструменты денежного рынка. На долгосрочном горизонте таким образом можно обогнать сопоставимые продукты, и доходность при инвестировании будет выше, чем у конкурентов. Новый Al-продукт для наших квалифицированных инвесторов мы внедрили первыми на отечественном рынке в июне этого года, и уже видим интерес со стороны клиентов к нему. Это тот наглядный случай, когда искусственный интеллект готовит грамотную аналитику и помогает людям делать выбор и больше зарабатывать на инвестициях».

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Бизнес

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