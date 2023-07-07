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С сервисом «Госключ» купить новую квартиру на «Домклик» можно без посещения офиса «Сбера»

«Сбер» интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения жилищных сделок на «Домклик». Полностью онлайн, без посещения офиса банка, быстро, удобно и безопасно теперь можно купить недвижимость у застройщика за собственные средства, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Раньше клиенту нужно было как минимум один раз прийти в отделение «Сбера», чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной подписи. С приложением «Госключ» договор участия в долевом строительстве подписывается дистанционно.

«Госключ» разработан при участии Минцифры. Это приложение позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи (УКЭП или УНЭП) и подписывать юридически значимые документы в электронном виде.

Процедура выглядит следующим образом. После того, как покупатель и продавец договорились, что сделка пройдет дистанционно, клиент получает СМС со ссылкой на сайт с более подробной информацией о дальнейших шагах. Следуя инструкции, клиент устанавливает приложение, выпускает в нем сертификат электронной подписи и подписывает все необходимые документы.

Чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в приложении «Госключ», понадобится подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», а также загранпаспорт нового образца (с биометрией) и смартфон с NFC-модулем либо сданная в офисе банка биометрия. Ключ электронной подписи создается, хранится и применяется в приложении — USB-токены и SMS-пароли не нужны, все функции доступны удаленно.

В ближайшее время россияне смогут использовать «Госключ» при покупках SIM-карт от «Сбермобайл» и подписывать им договоры дистанционного банковского обслуживания в «Сбер,анк jнлайн», а также трудовые договоры на HR-платформе «Сбера» «Пульс». Использование стандартных банковских решений делает подключение новых контрагентов простым и удобным.

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