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Мошенники создают поддельные сайты якобы для получения «обязательного» налогового вычета

Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA «Солара» обнаружили и изучили один из фишинговых сайтов, предлагающих гражданам России оформить налоговый вычет. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

На поддельном ресурсе используется логотип Федеральной налоговой службы, а налоговый вычет мошенники называют «обязательным». Для получения денежных средств жертвам предлагают оформить отдельную карту «Мир», а затем заполнить заявление и якобы подать его в ФНС. Если нажать на кнопку оформления, пользователя перекидывает на сайт одного из банков для заказа банковской карты.

Далее в ход идет социальная инженерия, и развитие событие может быть разным в зависимости от целей злоумышленников. Например, жертву могут попросить оплатить комиссию за оказание услуги. Еще один вариант – мошенники могут заявить, что у пользователя были обнаружены счета, доступ к которым имеют мошенники, и убедить его перевести все свои средства на ту самую карту и сообщить ее данные, после чего исчезнуть с радаров с полученными деньгами.

Через несколько дней сайт поменял «оболочку» и предлагал получать не налоговый вычет, а дополнительную выплату от Центра занятости населения в размере до 37 276 руб. В этом случае жертву также просят оформить карту «Мир» и совершить любую покупку в торговой точке для ее активации.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» рекомендуют: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары/услуги на непроверенных сайтах; не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

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